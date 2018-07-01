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Во всём мире празднуют День спортивного журналиста

02.07.2018 14:30 — Разное | ОНТ  
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Спорт во все времена был и остается объединяющей силой, которая сплачивает не только отдельных людей, но и целые страны и континенты. Спортивная журналистика – дело профессионалов, которые, находясь в эпицентре событий, не только активно связывают жизнь человечества и спорт, но терпят некоторые неудобства.

По инициативе Международной ассоциации спортивной прессы этот праздник отмечается с 1995 года.

Справка: 2 июля 1924 года в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы (АИПС), которая сейчас объединяет около полутораста национальных союзов журналистов.

Поздравляем наших работников, коллег, а также всех причастных!

 
 
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Спорт во все времена был и остается объединяющей силой, которая сплачивает не только отдельных людей, но и целые страны и континенты. Спортивная журналистика –...
 
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