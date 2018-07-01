Во всём мире празднуют День спортивного журналиста

Спорт во все времена был и остается объединяющей силой, которая сплачивает не только отдельных людей, но и целые страны и континенты. Спортивная журналистика – дело профессионалов, которые, находясь в эпицентре событий, не только активно связывают жизнь человечества и спорт, но терпят некоторые неудобства.

По инициативе Международной ассоциации спортивной прессы этот праздник отмечается с 1995 года.

Справка: 2 июля 1924 года в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы (АИПС), которая сейчас объединяет около полутораста национальных союзов журналистов.

Поздравляем наших работников, коллег, а также всех причастных!