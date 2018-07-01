55-летний поляк решил искупаться в Балтийском море в шторм: спасти его не удалось

Трагедия случилась в польском городке Дарлувко на побережье Балтийского моря. 55-летний мужчина, несмотря на плохую погоду и запрет купания, решил бросить вызов стихии.

Ничем хорошим это для мужчины не закончилось: его накрыло сильными волнами и выбраться назад на берег он не смог. Члены семьи отважного купальщика вызвали спасателей, но тем оставалось лишь извлечь на берег бездыханное тело. Реанимационные мероприятия не помогли: мужчина скончался.