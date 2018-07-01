Мышей отправляют жить на орбиту

Так учёные надеются выяснить, как космическая обстановка влияет на организм.

А вот их близнецы остаются на Земле. По плану: десять мышей проведут в космосе месяц (симулятор, который повторяет условия МКС за исключением невесомости), а ещё десять – три месяца. После возвращения учёные сравнят показания.