За матчем Россия – Испания следили миллионы болельщиков в странах СНГ. В центре Минска организовали фан-зону с большим экраном, передает «МИР 24».



«Россия такая страна когда в нее не верят, тогда она и выстреливает!

Россия, вперед!», – скандируют болельщики.



Аншлаг был и в фан-зоне столицы Таджикистана. Зрители с напряжением следили за каждой атакой, обсуждали каждый момент игры.

Также за матчем сборных России и Испании следили миллионы болельщиков в других странах СНГ – в спортбарах и дома, у экранов телевизоров.

«Я считаю, что это был честный футбол. Перспективы у России очень хорошие. В этом году Россия очень хороший результат показывает, радует своих фанатов», – поделился один из болельщиков.

Сегодня футболисты сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира добились победы над командой Испании, которая считалась одним из фаворитов этого мундиаля. Обыграв испанцев, сборная России впервые в своей истории стала четвертьфиналистом чемпионата мира.