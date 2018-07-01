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За матчем Россия – Испания следили миллионы болельщиков в странах СНГ
02.07.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
За матчем Россия – Испания следили миллионы болельщиков в странах СНГ. В центре Минска организовали фан-зону с большим экраном, передает «МИР 24».
Также за матчем сборных России и Испании следили миллионы болельщиков в других странах СНГ – в спортбарах и дома, у экранов телевизоров.
«Я считаю, что это был честный футбол. Перспективы у России очень хорошие. В этом году Россия очень хороший результат показывает, радует своих фанатов», – поделился один из болельщиков.
Сегодня футболисты сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира добились победы над командой Испании, которая считалась одним из фаворитов этого мундиаля. Обыграв испанцев, сборная России впервые в своей истории стала четвертьфиналистом чемпионата мира.
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Зрители в фан-зонах с напряжением следили за каждой атакой, обсуждали каждый момент игры.
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