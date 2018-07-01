На ул. Советской Конституции дерево рухнуло на автомобиль

Транспортное средство повреждено, но не сильно, больше поцарапано ветками.



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Видно, что дерево надломилось на корню.



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Несколько ранее мы сообщали, что в парке культуры и отдыха тоже упало дерево , к счастью, как и в данном случае, никто не пострадал.



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Ещё одно напоминание водителям - оставляйте свои автомобили в безопасных местах.



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Между тем, синоптики пока не обещают хорошей погоды, по крайней мере на завтра - ветер и дождь А потом уже может быть улучшение.