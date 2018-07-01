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На ул. Советской Конституции дерево рухнуло на автомобиль

02.07.2018 15:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Транспортное средство повреждено, но не сильно, больше поцарапано ветками.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56885.php

На ул. Советской Конституции дерево рухнуло на автомобиль

Видно, что дерево надломилось на корню.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56885.php

На ул. Советской Конституции дерево рухнуло на автомобиль

Несколько ранее мы сообщали, что в парке культуры и отдыха тоже упало дерево, к счастью, как и в данном случае, никто не пострадал.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56885.php

На ул. Советской Конституции дерево рухнуло на автомобиль

Ещё одно напоминание водителям - оставляйте свои автомобили в безопасных местах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56885.php

На ул. Советской Конституции дерево рухнуло на автомобиль


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56885.php

На ул. Советской Конституции дерево рухнуло на автомобиль

Между тем, синоптики пока не обещают хорошей погоды, по крайней мере на завтра - ветер и дождь А потом уже может быть улучшение.

 
 
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Транспортное средство повреждено, но не сильно, больше поцарапано ветками. Видно, что дерево надломилось на корню. Несколько ранее мы сообщали, что в парке...
 
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