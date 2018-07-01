|
На ул. Советской Конституции дерево рухнуло на автомобиль
02.07.2018 15:06 — Разное | Виртуальный Брест
Транспортное средство повреждено, но не сильно, больше поцарапано ветками.
Видно, что дерево надломилось на корню.
Несколько ранее мы сообщали, что
Ещё одно напоминание водителям - оставляйте свои автомобили в безопасных местах.
Между тем, синоптики пока не обещают хорошей погоды, по крайней мере
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Транспортное средство повреждено, но не сильно, больше поцарапано ветками. Видно, что дерево надломилось на корню. Несколько ранее мы сообщали, что в парке...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)