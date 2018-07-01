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Таксист и маршрутчик не поделили полосу. ДТП на пр.Машерова

02.07.2018 15:06 — Разное | Виртуальный Брест  
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Авария произошла днем 30 июня 2018г. в Бресте на проспекте Машерова перед перекрестком с бульваром Космонавтов (в сторону ЦУМа).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56883.php

Таксист и маршрутчик не поделили полосу. ДТП на пр.Машерова

Водитель желтого автомобиля решил из крайней правой перестроится во второю полосу, куда из левой решил перестроиться водитель маршрутки. Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения на перекрестке.

видео - WikiLink Интернет-Провайдер

 
Теги: Брест
 
 
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Авария произошла днем 30 июня 2018г. в Бресте на проспекте Машерова перед перекрестком с бульваром Космонавтов (в сторону ЦУМа). Водитель желтого автомобиля решил из...
 
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