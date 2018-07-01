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Таксист и маршрутчик не поделили полосу. ДТП на пр.Машерова
02.07.2018 15:06 — Разное | Виртуальный Брест
Авария произошла днем 30 июня 2018г. в Бресте на проспекте Машерова перед перекрестком с бульваром Космонавтов (в сторону ЦУМа).
Водитель желтого автомобиля решил из крайней правой перестроится во второю полосу, куда из левой решил перестроиться водитель маршрутки. Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения на перекрестке.
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Авария произошла днем 30 июня 2018г. в Бресте на проспекте Машерова перед перекрестком с бульваром Космонавтов (в сторону ЦУМа). Водитель желтого автомобиля решил из...
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