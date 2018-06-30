ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Назначен начальник Брестского областного управления МЧС

02.07.2018 15:06 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30.06.2018 № 67 л/с на должность начальника Брестского областного управления МЧС c 01.07.2018 назначен полковник внутренней службы Олег Иванович Лашко. На этом посту он сменил Константина Шершуновича (на фото):


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56882.php

Назначен начальник Брестского областного управления МЧС


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56882.php

Назначен начальник Брестского областного управления МЧС

Ранее Олег Иванович Лашко (на фото) занимал должность первого заместителя начальника Брестского областного управления МЧС.

Константин Шершунович занесен в Книгу почета МЧС

30 июня 2018 года в Минске состоялось офицерское собрание МЧС. Начальник Брестского областного управления МЧС Константин Шершунович занесен в Книгу почета и стал членом ветеранской организации МЧС.  


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56882.php

Назначен начальник Брестского областного управления МЧС

Поздравить Константина Шершуновича и отметить его выдающиеся заслуги прибыли начальники территориальных управлений МЧС, руководители департаментов, структурных подразделений МЧС. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56882.php

Назначен начальник Брестского областного управления МЧС

Константин Евгеньевич – человек поистине уникальный, искренне уважаемый всем коллективом и, без преувеличения, всеми, кому с ним довелось работать бок о бок многие годы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56882.php

Назначен начальник Брестского областного управления МЧС

Пожарной аварийно-спасательной службе он отдал 43 года. В 1975-м уроженец Каменца Константин Шершунович поступил в Львовское пожарно-техническое училище МВД СССР.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56882.php

Назначен начальник Брестского областного управления МЧС

И с тех пор верен единожды избранному пути. За исключением нескольких лет обучения в Высшей инженерной пожарно-технической школе МВД СССР, служил на родной Брестчине. Начинал в 1978 году инспектором отделения государственного пожарного надзора ОВД Барановичского райисполкома Брестской области, затем довелось работать на Ганцевщине и Лунинетчине, а с 1988 года – в Бресте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56882.php

Назначен начальник Брестского областного управления МЧС

В 1994 году Константин Шершунович стал начальником управления военизированной пожарной службы УВД Брестского облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56882.php

Назначен начальник Брестского областного управления МЧС

И с тех пор, без малого 24 года, он руководил пожарно-спасательной службой региона.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56882.php

Назначен начальник Брестского областного управления МЧС

Человек огромного авторитета – как среди коллег, так и среди представителей других структур, талантливейший руководитель, он 15 лет был депутатом областного Совета, имеет государственные награды, а также почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Беларусь», стал лауреатом звания «Человек года Брестчины» за успехи в области обеспечения законности и правопорядка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56882.php

Назначен начальник Брестского областного управления МЧС

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30.06.2018 № 67 л/с на должность начальника Брестского областного управления МЧС c 01.07.2018...
 
Новости дня
Новости разные
 
За матчем Россия – Испания следили миллионы болельщиков в странах СНГ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика