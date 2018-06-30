Назначен начальник Брестского областного управления МЧС

Приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 30.06.2018 № 67 л/с на должность начальника Брестского областного управления МЧС c 01.07.2018 назначен полковник внутренней службы Олег Иванович Лашко. На этом посту он сменил Константина Шершуновича (на фото):



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Ранее Олег Иванович Лашко (на фото) занимал должность первого заместителя начальника Брестского областного управления МЧС.

Константин Шершунович занесен в Книгу почета МЧС

30 июня 2018 года в Минске состоялось офицерское собрание МЧС. Начальник Брестского областного управления МЧС Константин Шершунович занесен в Книгу почета и стал членом ветеранской организации МЧС.





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Поздравить Константина Шершуновича и отметить его выдающиеся заслуги прибыли начальники территориальных управлений МЧС, руководители департаментов, структурных подразделений МЧС.



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Константин Евгеньевич – человек поистине уникальный, искренне уважаемый всем коллективом и, без преувеличения, всеми, кому с ним довелось работать бок о бок многие годы.



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Пожарной аварийно-спасательной службе он отдал 43 года. В 1975-м уроженец Каменца Константин Шершунович поступил в Львовское пожарно-техническое училище МВД СССР.



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И с тех пор верен единожды избранному пути. За исключением нескольких лет обучения в Высшей инженерной пожарно-технической школе МВД СССР, служил на родной Брестчине. Начинал в 1978 году инспектором отделения государственного пожарного надзора ОВД Барановичского райисполкома Брестской области, затем довелось работать на Ганцевщине и Лунинетчине, а с 1988 года – в Бресте.



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В 1994 году Константин Шершунович стал начальником управления военизированной пожарной службы УВД Брестского облисполкома.



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И с тех пор, без малого 24 года, он руководил пожарно-спасательной службой региона.



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Человек огромного авторитета – как среди коллег, так и среди представителей других структур, талантливейший руководитель, он 15 лет был депутатом областного Совета, имеет государственные награды, а также почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Беларусь», стал лауреатом звания «Человек года Брестчины» за успехи в области обеспечения законности и правопорядка.



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