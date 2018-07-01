 В Брестском парке рухнуло дерево

Сильного ветра толком и не было, но деревья падают. Ничего не поделать, это неизбежно, и предугадать, где это произойдёт в следующий раз довольно проблематично. К счастью, никто не пострадал.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56880.php

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Будьте осторожны, и в непогоду не прячьтесь под деревьями и шаткими конструкциями!