​Кинотеатр эвакуировали из-за забытого чемодана в Барановичах

Случай произошёл утром 1 июля в кинотеатре «Октябрь» на ул. Ленина.

На лестнице между первым и вторым этажом граждане заметили бесхозный дорожный чемодан.

Из кинотеатра оперативно эвакуировали посетителей и сотрудников – всего 25 человек.

Но сапёры не обнаружили никаких взрывоопасных веществ и предметов. Кто-то просто забыл чемодан. Проводится проверка.