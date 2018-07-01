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​Кинотеатр эвакуировали из-за забытого чемодана в Барановичах

02.07.2018 15:16 — Разное | ОНТ  
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Случай произошёл утром 1 июля в кинотеатре «Октябрь» на ул. Ленина.

На лестнице между первым и вторым этажом граждане заметили бесхозный дорожный чемодан.

Из кинотеатра оперативно эвакуировали посетителей и сотрудников – всего 25 человек.

Но сапёры не обнаружили никаких взрывоопасных веществ и предметов. Кто-то просто забыл чемодан. Проводится проверка.

 
 
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Случай произошёл утром 1 июля в кинотеатре «Октябрь» на ул. Ленина.
 
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