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Женщина избила бывшего мужа из-за алиментов в Казахстане

02.07.2018 15:28 — Разное | ОНТ  
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В посёлке Затобольск Костанайской области Казахастана произошла необычная история. Во время ссоры из-за алиментов женщина избила бывшего мужа.

Мужчина в итоге обратился в суд. Женщина признавать свою вину отказалась, как и идти на примирение с экс-супругом по предложению судьи. Она заявила, что бывший муж выплачивает недостаточное количество алиментов, из-за чего и запрещала ему видеться с ребёнком.

В итоге служители Фемиды постановили привлечь жительницу Затобольска к административной ответственности. Она заплатила штраф в размере 34 000 тенге (85 евро).

 
 
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В посёлке Затобольск Костанайской области Казахастана произошла необычная история. Во время ссоры из-за алиментов женщина избила бывшего мужа.
 
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