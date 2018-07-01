|
Минск и Москва обсудили взаимодействие между силами спецопераций ВС двух стран
Взаимодействие сил спецопераций вооруженных сил Беларуси и воздушно-десантных войск (ВДВ) России обсудили в Минске глава Минобороны республики Андрей Равков и первый заместитель командующего ВДВ РФ Николай Игнатов, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства в понедельник.
"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие между силами специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Минобороны.
Встреча состоялась в рамках визита в Минск делегации Воздушно-десантных войск ВС России для обмена опытом в организации боевой подготовки и участия в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Независимости Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Взаимодействие сил спецопераций вооруженных сил Беларуси и воздушно-десантных войск (ВДВ) России обсудили в Минске глава Минобороны республики Андрей Равков и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)