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Минск и Москва обсудили взаимодействие между силами спецопераций ВС двух стран

02.07.2018 14:18 — Разное | Интерфакс  
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Взаимодействие сил спецопераций вооруженных сил Беларуси и воздушно-десантных войск (ВДВ) России обсудили в Минске глава Минобороны республики Андрей Равков и первый заместитель командующего ВДВ РФ Николай Игнатов, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства в понедельник.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие между силами специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Минобороны.

Встреча состоялась в рамках визита в Минск делегации Воздушно-десантных войск ВС России для обмена опытом в организации боевой подготовки и участия в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Независимости Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Взаимодействие сил спецопераций вооруженных сил Беларуси и воздушно-десантных войск (ВДВ) России обсудили в Минске глава Минобороны республики Андрей Равков и...
 
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