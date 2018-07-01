Минск и Москва обсудили взаимодействие между силами спецопераций ВС двух стран

Взаимодействие сил спецопераций вооруженных сил Беларуси и воздушно-десантных войск (ВДВ) России обсудили в Минске глава Минобороны республики Андрей Равков и первый заместитель командующего ВДВ РФ Николай Игнатов, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства в понедельник.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие между силами специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Минобороны.

Встреча состоялась в рамках визита в Минск делегации Воздушно-десантных войск ВС России для обмена опытом в организации боевой подготовки и участия в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Независимости Беларуси.