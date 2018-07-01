Звезды с белорусскими корнями получили неожиданные подарки из Минска

Одна из компаний разработала коллекцию футболок «Из Беларуси с любовью» и разослала их мировым знаменитостям с белорусскими корнями. Подарки уже получили Ларри Кинг, Скарлетт Йоханссон, Кирк Дуглас – всего 15 адресатов. Креативность одежды оценила корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

На футболке для Ларри Кинга, чья мама родом из Минска – имена тех, у кого он брал интервью. «Ты никогда не сможешь сбежать из Бреста» – обещание гитаристу группы Raimmstein Паулю Ландерсу. Генеалогическое древо Лизы Кудроу – в виде белорусского орнамента. Кирк Дуглас и его супруга представлены в виде летящей над городом пары. В детстве репродукции Марка Шагала висели над кроватью будущего обладателя Оскара.

« Кирк Дуглас и его супруга на протяжении 60 лет совместно живут. И сама картина Марка Шагала – это картина не только про город Витебск, но и про возвышенные чувства», – пояснил дизайнер компании производителя Виктор Завадский.

Каждый принт – личная история знаменитости, рассказывающая о белорусских корнях и переезде семьи «за океан». Над дизайном авторы работали около года. Изучали архивы, общались с жителями деревень и городов, где когда-то жили предки нынешних мировых звезд.

«Мы решили задеть какие-то вещи, которые могли бы сказать: о, это моя малая родина. Это интересно. Мне нравится. И мы все дизайны попытались сделать так, чтобы они могли задеть эмоциональные струны, струны души наших героев», – сказал менеджер проекта коммуникационного агентства Николай Кудласевич.

Лиза Кудроу – единственная из 15 знаменитостей, кто приезжал на родину своих родственников. Агрогородок Илья она посетила десять лет назад. До войны здесь была большая еврейская община. В 1942 году практически всех расстреляли. Среди жертв была и Мера Мордухович – прабабушка голливудской звезды. Теперь на месте гибели людей стоит памятник.

«Очень эмоционально, очень душевно проходила эта встреча. Посещение не обошлось без слез. Несмотря на то, что она актриса, звезда, вела себя очень скромно. И, в принципе, посещение было инкогнито», – вспоминает директор Ильянской средней школы им. А. А. Гримотя Игорь Юшко.

Приезд Лизы Кудроу помнят и местной школе. Во время своего визита актриса оставила на память запись в журнале: поблагодарила за ланч. Современные школьники надеются, что смогут увидеть звезду не только в кино, но и в жизни.

«Взял бы автограф. И расспросил бы о ее прабабушке. И вообще, что она знает про те события, которые здесь происходили», – говорит ученик Ильянской средней школы им. А. А. Гримотя Максим Войтеховский.

Авторы футболок уже получили первые отзывы от знаменитой. Больше всех подарки понравились Ларри Кингу и Кирку Дугласу.