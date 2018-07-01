Сотни пассажиров застряли в киевском аэропорту Жуляны: что известно о ЧП

Новости Украины. Сотням белорусов, которые решили провести отпуск у моря, 2 июля не до праздника. Они застряли в киевском аэропорту Жуляны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многим пришлось ночевать прямо в залах ожидания. Два перевозчика – Bravo Airways и Anda Air – по непонятным причинам отменяют и переносят рейсы. В частности, отменены перелеты в Аликанте, Люблин, Тунис, Тирану, Шарм-эль-Шейх, рейсы в Грузию и Турцию задерживаются. Авиакомпании на связь не выходят.





Белорусские дипломаты отслеживают ситуацию и оказывают возможное содействие путешественникам, однако также рекомендуют вылетающим из аэропортов Киева гражданам связаться со своими туроператорами. Ну а для разрешения сложившейся ситуации власти Украины объявили, что будут организованы пять гуманитарных рейсов, которые и доставят пассажиров.