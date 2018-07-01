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Сотни пассажиров застряли в киевском аэропорту Жуляны: что известно о ЧП

02.07.2018 15:31 — Разное | СТВ  
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Новости Украины. Сотням белорусов, которые решили провести отпуск у моря, 2 июля не до праздника. Они застряли в киевском аэропорту Жуляны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многим пришлось ночевать прямо в залах ожидания. Два перевозчика – Bravo Airways и Anda Air – по непонятным причинам отменяют и переносят рейсы. В частности, отменены перелеты в Аликанте, Люблин, Тунис, Тирану, Шарм-эль-Шейх, рейсы в Грузию и Турцию задерживаются. Авиакомпании на связь не выходят.

Сотни пассажиров застряли в киевском аэропорту Жуляны: что известно о ЧП

Белорусские дипломаты отслеживают ситуацию и оказывают возможное содействие путешественникам, однако также рекомендуют вылетающим из аэропортов Киева гражданам связаться со своими туроператорами. Ну а для разрешения сложившейся ситуации власти Украины объявили, что будут организованы пять гуманитарных рейсов, которые и доставят пассажиров.

 
 
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Новости Украины. Сотням белорусов, которые решили провести отпуск у моря, 2 июля не до праздника. Они застряли в киевском аэропорту Жуляны, сообщили в программе...
 
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