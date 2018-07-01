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Чем 2 июля удивит гостей праздничный концерт во Дворце Республики?

02.07.2018 15:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Парады, концерты, народные гулянья, салют: Минск и регионы с размахом отметят День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальные торжества начались уже 2 июля. Во Дворце Республики праздничное собрание и концерт соберет самых залуженных людей нашей страны. Сюда приглашены больше 2500 человек, причем из всех регионов Беларуси: парламентарии, руководители крупных предприятий, очень много и молодежи, что, несомненно, говорит о связи самых разных поколений.

Чем 2 июля удивит гостей праздничный концерт во Дворце Республики?

Ну а главные гости – это, конечно, ветераны войны и труда, Вооруженных Сил. В 2018 году программа во Дворце Республики получила название «Васільковае неба». Отличительная особенность концерта – участие коллективов из всех регионов страны. Для зрителей подготовили яркое, современное действо с использованием новейших технических средств.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Парады, концерты, народные гулянья, салют: Минск и регионы с размахом отметят День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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