«Немного радостного неадеквата». Как звёзды праздновали победу России над Испанией на ЧМ

Новости России. 1 июля в матче 1/8 финала ЧМ сборная России одержала победу над командой Испании.

Этот результат стал настоящим подарком для болельщиков российской сборной. Накануне матча большинство букмекеров и аналитиков оценивали шансы испанцев на победу выше.

Настоящим героем матча стал российский вратарь Игорь Акинфеев. В серии пенальти он смог отбить два удара испанцев по воротам. Это позволило голкиперу стать лучшим игроком матча и принесло победу сборной.

Они в четвертьфинале ЧМ-2018. Как Акинфеев вытянул сборную России в матче с испанцами



Фото: instagram.com/teamrussia

Казалось, что за игрой сборной в тот день следила вся страна. После сейва Акинфеева сотни люди вышли на улицы и радовались победе команды. Это лучший результат команды России за всю историю участия в ЧМ.

Мы посмотрели, как за сборную радовались знаменитости. Они публиковали радостные посты в соцсетях.

В следующем этапе сборная России встретится с командой Хорватии. Матч пройдет 7 июля.