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«Немного радостного неадеквата». Как звёзды праздновали победу России над Испанией на ЧМ
Новости России. 1 июля в матче 1/8 финала ЧМ сборная России одержала победу над командой Испании.
Этот результат стал настоящим подарком для болельщиков российской сборной. Накануне матча большинство букмекеров и аналитиков оценивали шансы испанцев на победу выше.
Настоящим героем матча стал российский вратарь Игорь Акинфеев. В серии пенальти он смог отбить два удара испанцев по воротам. Это позволило голкиперу стать лучшим игроком матча и принесло победу сборной.
Казалось, что за игрой сборной в тот день следила вся страна. После сейва Акинфеева сотни люди вышли на улицы и радовались победе команды. Это лучший результат команды России за всю историю участия в ЧМ.
Мы посмотрели, как за сборную радовались знаменитости. Они публиковали радостные посты в соцсетях.
В следующем этапе сборная России встретится с командой Хорватии. Матч пройдет 7 июля.
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Новости России. 1 июля в матче 1/8 финала ЧМ сборная России одержала победу над командой Испании. Этот результат стал настоящим подарком для болельщиков российской...
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