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«Хочется почувствовать себя на самом деле белорусом»: как Минск отмечает День вышиванки

02.07.2018 15:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 2 июля возвращение к истокам демонстрируют по всей стране. День вышиванки – новая традиция, но ее с удовольствием подхватывают белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хочется почувствовать себя на самом деле белорусом»: как Минск отмечает День вышиванки

Мария Бонефатьева, ремесленник:
Сейчас это в моде, и каждый старается одеться. Наверное, можно и каждый день носить – это красиво. Носят и за рубежом наши вещи.

«Хочется почувствовать себя на самом деле белорусом»: как Минск отмечает День вышиванки

Одежда с орнаментом, в которой было принято ходить столетия назад, сегодня снова в тренде. Это сейчас в центре Минска демонстрируют сотни молодых людей.

«Хочется почувствовать себя на самом деле белорусом»: как Минск отмечает День вышиванки

Вышыванка – гэта сапраўдны код нацыі, гэта сімвал. Нават наш сімвал – гэта арнамент «маладосць» (ёсць і такі ў азбуке вышыванкі). Мы прыехалі сюды, каб на гэтым свяце паказаць людзям нашу гісторыю, нашу самабытнасць.

«Хочется почувствовать себя на самом деле белорусом»: как Минск отмечает День вышиванки

Все-таки хочется почувствовать себя на самом деле белорусом, увидеть какую-то свою принадлежность, белорускость, так сказать.

«Хочется почувствовать себя на самом деле белорусом»: как Минск отмечает День вышиванки

У Дворца спорта работает съемочная группа СТВ. Как отмечает День вышиванки Минск – смотрите в видеоматериале.

«Хочется почувствовать себя на самом деле белорусом»: как Минск отмечает День вышиванки

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 2 июля возвращение к истокам демонстрируют по всей стране. День вышиванки – новая традиция, но ее с удовольствием подхватывают белорусы, сообщили...
 
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