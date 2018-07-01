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В Липецкой области столкнулись Volkswagen и Hyundai, пять человек погибли
Новости России. 1 июля возле деревни Котовка Липецкой области столкнулись Volkswagen Passat и Hyundai Sonata.
Согласно
Устанавливаются обстоятельства происшествия.
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Новости России. 1 июля возле деревни Котовка Липецкой области столкнулись Volkswagen Passat и Hyundai Sonata. Фото: УМВД России по Липецкой области Согласно предварительной...
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