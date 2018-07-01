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Александр Лукашенко направил приветствие участникам Пленума Центрального совета СКП – КПСС

02.07.2018 14:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Пленум Центрального совета Союза коммунистических партий – Коммунистической партии Советского Союза принимает 2 июня Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил приветствие участникам Пленума Центрального совета СКП – КПСС

Приветствие его участникам направил Президент Беларуси. Сторонники идеи равенства и социальной справедливости приехали к нам из 18 стран.

Александр Лукашенко направил приветствие участникам Пленума Центрального совета СКП – КПСС

Встречу посвятили в том числе 120-летию со дня основания РСДРП (первый съезд этой организации прошел именно в Минске). На нынешнем пленуме его участники обозначили ряд задач, которые определяют новые направления в работе.

Александр Лукашенко направил приветствие участникам Пленума Центрального совета СКП – КПСС

Коммунисты постсоветских стран уверены, что такие встречи – хорошая возможность поделиться опытом и внести новые предложения по программе работы партий в каждом отдельно взятом регионе.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Пленум Центрального совета Союза коммунистических партий – Коммунистической партии Советского Союза принимает 2 июня Минск, сообщили в...
 
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