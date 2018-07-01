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«На первый день пользования уже написал, что нет памяти»: как минчанку ввели в заблуждение при покупке телефона
Новости Беларуси. Минчанка Ольга Морозова перед поездкой во Львов решила приобрести новый смартфон, за которым отправилась в специализированный магазин. Рассказываем в программе
Ольга попросила телефон с большим объёмом памяти, а именно на 32 гигабайта, чтобы можно было спокойно фотографировать и снимать видео. В магазине предложили девайс и уверили, что он отвечает всем запросам покупателя.
Ольга Морозова, минчанка:
Продавец салона:
Кому как не руководителю разбираться с так называемыми косяками своих подчинённых. Девушка была несказанно удивлена, когда поняла, что её проблемы, созданные продавцами магазина, директора нисколько не заботят.
Ольга Морозова:
Дальше клиентка вынуждена была вызвать сотрудников правоохранительных органов. Прошло 4 дня, и возможно этого времени директору хватило, чтобы вникнуть в проблему и осознать её последствия.
Директор магазина:
Дарина Гулюта, юрист:
Последний, внимание, по срокам значительно превосходит срок службы товара. Юрист предупреждает, поскольку гарантия не распространяется на механические повреждения – это лишь финт по выкачке денег.
Беседа юриста и директора магазина:
- Гарантийное обслуживание спустя год. Производитель дает гарантию 12 месяцев на телефон. В дальнейшем клиент в течение 5 лет может бесплатно обслуживаться в салонах по всей Беларуси.
- Данное соглашение распространяется на механические повреждения?
- На механические – нет. Как обычная гарантия производителя.
- Просто продленная гарантия – правильно я Вас понимаю?
- Обычная гарантия.
- А срок службы данного товара?
- 24 месяца.
- 24 месяца, а гарантия выдается на 4 года?
Пять лет назад в Турции запретили торговцам зазывать покупателей криками. Многие подчеркивали, что сие действо только отпугивало туристов. Отпугнёт ли крик души нашей героини будущих клиентов столичного магазина – покажет время. На данный момент Ольга обратилась в Управление торговли, Налоговую инспекцию и правоохранительные органы и ждет ответ из магазина. Обратится ли минчанка в суд, будет зависеть от продавца.
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«На первый день пользования уже написал, что нет памяти»: как минчанку ввели в заблуждение при покупке телефона
Новости Беларуси. Минчанка Ольга Морозова перед поездкой во Львов решила приобрести новый смартфон, за которым отправилась в специализированный магазин....
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