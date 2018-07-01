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«На первый день пользования уже написал, что нет памяти»: как минчанку ввели в заблуждение при покупке телефона

02.07.2018 14:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минчанка Ольга Морозова перед поездкой во Львов решила приобрести новый смартфон, за которым отправилась в специализированный магазин. Рассказываем в программе «Добро пожаловаться», с каким обманом столкнулась девушка.

Ольга попросила телефон с большим объёмом памяти, а именно на 32 гигабайта, чтобы можно было спокойно фотографировать и снимать видео. В магазине предложили девайс и уверили, что он отвечает всем запросам покупателя.

Девушка, довольная покупкой, отправилась в поездку.

Ольга Морозова, минчанка:
Мне на первый день пользования уже написал телефон, что нет памяти. А там фотографий, наверное, было на 1 ГБ и всё. Я спрашивала их, почему даже не 16 Гб, но

мне ничего не смогли сказать.

«На первый день пользования уже написал, что нет памяти»: как минчанку ввели в заблуждение при покупке телефона
Невразумительные комментарии девушку не устроили. Ведь за свои деньги, а это больше 450 рублей, Ольга рассчитывала приобрести телефон с определенными характеристиками, но была введена в заблуждение продавцами. Последние, судя по всему, не владеют информацией о гаджетах. 

Продавец салона:
Я новый работник. Я заключал сделку, но я не мог перепутать. И я не смог ответить на вопрос девушке.«На первый день пользования уже написал, что нет памяти»: как минчанку ввели в заблуждение при покупке телефона

Сделав запись в Книге замечаний и предложений, Ольга обратилась за помощью к директору магазина.

Кому как не руководителю разбираться с так называемыми косяками своих подчинённых. Девушка была несказанно удивлена, когда поняла, что её проблемы, созданные продавцами магазина, директора нисколько не заботят.

Ольга Морозова:
Она вообще никак не хотела разбираться. Не спросила ни у меня, ни у них, что произошло.

Дальше клиентка вынуждена была вызвать сотрудников правоохранительных органов. Прошло 4 дня, и возможно этого времени директору хватило, чтобы вникнуть в проблему и осознать её последствия.

Директор магазина:
Я считаю, что меня на той смене не было, и говорить что-либо я не могу.«На первый день пользования уже написал, что нет памяти»: как минчанку ввели в заблуждение при покупке телефона

На своём ли месте директор, делающий такие заявления, и какова степень его профессионализма – решать телезрителям.

Дарина Гулюта, юрист:
В данной ситуации потребитель был введён в заблуждение относительно свойств и характеристик данного товара. В соответствии с Законом прав потребителей, потребитель имеет право на расторжение договора и возвращение уплаченной суммы. Более того имеет право потребитель и на компенсацию морального вреда. «На первый день пользования уже написал, что нет памяти»: как минчанку ввели в заблуждение при покупке телефона

При продаже телефона на экран было наклеено защитное стекло за 16 рублей, которое совершенно к экрану не подходит. Это значит, от механического воздействия телефон не защищен – снова ввели в заблуждение. «На первый день пользования уже написал, что нет памяти»: как минчанку ввели в заблуждение при покупке телефона

В момент оформления покупки девушку уверили: обязательно приобрести за 100 рублей ещё и пакет постгарантийного обслуживания.

Последний, внимание, по срокам значительно превосходит срок службы товара. Юрист предупреждает, поскольку гарантия не распространяется на механические повреждения – это лишь финт по выкачке денег.

Беседа юриста и директора магазина:
- С какой целью заключается данное соглашение?

- Гарантийное обслуживание спустя год. Производитель дает гарантию 12 месяцев на телефон. В дальнейшем клиент в течение 5 лет может бесплатно обслуживаться в салонах по всей Беларуси.

- Данное соглашение распространяется на механические повреждения?

- На механические – нет. Как обычная гарантия производителя.

- Просто продленная гарантия – правильно я Вас понимаю?

- Обычная гарантия.

- А срок службы данного товара?

- 24 месяца.

- 24 месяца, а гарантия выдается на 4 года?

Пять лет назад в Турции запретили торговцам зазывать покупателей криками. Многие подчеркивали, что сие действо только отпугивало туристов. Отпугнёт ли крик души нашей героини будущих клиентов столичного магазина – покажет время. На данный момент Ольга обратилась в Управление торговли, Налоговую инспекцию и правоохранительные органы и ждет ответ из магазина. Обратится ли минчанка в суд, будет зависеть от продавца.

 
 
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Новости Беларуси. Минчанка Ольга Морозова перед поездкой во Львов решила приобрести новый смартфон, за которым отправилась в специализированный магазин....
 
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