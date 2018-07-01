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59-я встреча ветеранов Великой Отечественной войны на Кургане Дружбы: фотофакт

02.07.2018 14:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Встреча ветеранов Великой Отечественной войны Беларуси, России и Латвии прошла на Кургане Дружбы. Это уже 59-й праздник в священном и символичном месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

59-я встреча ветеранов Великой Отечественной войны на Кургане Дружбы: фотофакт

Курган был насыпан в 1959 году на границе трех республик в честь боевого содружества партизан. Земля для него взята с могил партизан и воинов Красной Армии. Проложены и три аллеи: из Беларуси – березовая, из России – кленовая, из Латвии – липовая. На вершине кургана дуб, символ дружбы трех народов.

59-я встреча ветеранов Великой Отечественной войны на Кургане Дружбы: фотофакт

По традиции митинг состоялся в Беларуси, после чего участники форума перешли на российскую сторону. Своя программа была и у латышей, к которым попасть из-за границы невозможно. Зато традиционную «Катюшу» пели в унисон во всех трех странах.

 
 
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Новости Беларуси. Встреча ветеранов Великой Отечественной войны Беларуси, России и Латвии прошла на Кургане Дружбы. Это уже 59-й праздник в священном и символичном...
 
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