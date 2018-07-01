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Книга «Гарри Поттер» из первого тиража продана за 74 тысячи долларов
Новости Великобритании. На торгах английского аукционного дома Bonhams была выставлена книга «Гарри Поттер и философский камень» из первого тиража.
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Выставленная на аукционе книга была приобретена 21 год назад 11-летней школьницей. Первым тиражом было выпущено всего 500 экземпляров.
Издание 1997 года содержит в себе несколько ошибок, которые в дальнейшем были исправлены. Кроме того, автором в ней значится «Джоан Роулинг», а не «Дж. К. Роулинг».
Летом 2018 года на аукционе во Франции был продан скелет доисторического ящера.
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Новости Великобритании. На торгах английского аукционного дома Bonhams была выставлена книга «Гарри Поттер и философский камень» из первого тиража. По сведениям...
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