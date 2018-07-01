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«Крайне негативный человек, втирается в доверие»: татуировщик Филонич продолжает накалывать людей
Новости Беларуси. Желание приукрасить свое тело привело минчанина Алексея к пятикратному антигерою
15 мая 2014 года. Сотрудниками Первомайского РУВД столицы по подозрению в мошенничестве был задержан 30-летний минчанин. Подозреваемый устроился на работу в один из тату-салонов. Заключал с клиентами договор на оказание услуг, брал задаток в размере 150 долларов и исчезал.
Дальше – длительные разбирательства, перевод дела в разряд гражданско-правового, суды и решение в пользу обманутых клиентов. Спустя 4 года Сергей Филонич продолжает накалывать людей.
Алексей Корень, минчанин:
Алексей Корень:
Дарина Гулюта, юрист:
Настоящий антигерой программы Сергей Филонич по иронии судьбы и благодаря собственной уверенности в безнаказанности вот уже в 5 раз в центре внимания телезрителей. Обещал много, брал, не стесняясь и пропадал, резво меняя место дислокации.
Какими принципами руководствуется тот, кто не творит, а вытворяет?
Сергей Филонич:
Судимость в прошлом и арест имущества вкупе с твёрдой уверенностью в собственной безнаказанности. Кто прекратит эти выходки и сколько ещё человек должен наколоть псевдомастер, чтобы получить по своим очумелым рукам – сегодня вопрос остается открытым. Между тем Алексей Корень написал заявление в правоохранительные органы с просьбой разыскать набитого на все руки мастера.
Алексей Корень:
несущие в себе огромный запас чужеродной силы, которая может быть как позитивной, так и резко отрицательной. Плюс к этому, большую роль играет и сам мастер тату: его энергетический посыл, настроение по время долгой и сложной процедуры, далеко не бескровной. Такой человек может даже впечатать свой жизненный код или проклятье в тело своего клиента.
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Новости Беларуси. Желание приукрасить свое тело привело минчанина Алексея к пятикратному антигерою «Добро пожаловаться» Сергею Филоничу. Который долгие годы...
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