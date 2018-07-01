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«Крайне негативный человек, втирается в доверие»: татуировщик Филонич продолжает накалывать людей

02.07.2018 14:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Желание приукрасить свое тело привело минчанина Алексея к пятикратному антигерою «Добро пожаловаться» Сергею Филоничу. Который долгие годы накалывает народ и прикалывается над человеческой доверчивостью.

15 мая 2014 года. Сотрудниками Первомайского РУВД столицы по подозрению в мошенничестве был задержан 30-летний минчанин. Подозреваемый устроился на работу в один из тату-салонов. Заключал с клиентами договор на оказание услуг, брал задаток в размере 150 долларов и исчезал.

Параллельно лжемастер размещал объявления в интернете об оказании аналогичных услуг.

Дальше – длительные разбирательства, перевод дела в разряд гражданско-правового, суды и решение в пользу обманутых клиентов. Спустя 4 года Сергей Филонич продолжает накалывать людей.«Крайне негативный человек, втирается в доверие»: татуировщик Филонич продолжает накалывать людей

Минский тату-мастер «наколол» шестерых на 300 млн., ведь «мы же для души работаем»

Алексей Корень, минчанин:
Я хотел откорректировать свой «рукав», который я набил два года назад. Обратился к Сергею Филоничу. Он пообещал, что он сделает все красиво и аккуратно. Сделали первый сеанс. Через пару дней он написал мне и обратился с предложением: я ему предоставлю денежные средства авансом на будущие работы для набивания тату, а за аванс он сделает мне больший объем и дешевле. Еще он обещал сертификат на секретную пачку дополнительно. Попросил он тогда авансом 400 белорусских рублей, я ему их перечислил с банковской карточки. «Крайне негативный человек, втирается в доверие»: татуировщик Филонич продолжает накалывать людей

После того, как деньги попали на счет, вместе с интересом к клиенту пропал и сам Сергей Филонич.

Наколотые клиенты: горе-мастер тату не возвращает деньги за некачественную работу

Алексей Корень:
Он крайне негативный человек. Он обманщик, мошенник, втирается в доверие, умеет обольстить человека, много всяких вещей рассказывает. В общем, лапшу на уши вешает, и иногда можно и поверить в это.

Как выйти из ситуации сегодня, и возможно ли Алексею вернуть свои деньги?

Дарина Гулюта, юрист:
В случае если между заказчиком и исполнителем были достигнуты договоренности о сроке оказания услуги, исполнитель обязан оказать услугу именно в этот срок. Если услуга была не оказана, потребитель имеет право потребовать расторжения договора и возврата уплаченной суммы. Кроме того, потребить имеет право требовать компенсацию морального вреда, а также неустойку за нарушение сроков оказания услуги.

Настоящий антигерой программы Сергей Филонич по иронии судьбы и благодаря собственной уверенности в безнаказанности вот уже в 5 раз в центре внимания телезрителей. Обещал много, брал, не стесняясь и пропадал, резво меняя место дислокации.

Все истории – как под копирку.

«Крайне негативный человек, втирается в доверие»: татуировщик Филонич продолжает накалывать людей

Какими принципами руководствуется тот, кто не творит, а вытворяет?

Сергей Филонич:
Я для души работаю, а не для заработка денег.«Крайне негативный человек, втирается в доверие»: татуировщик Филонич продолжает накалывать людей

Разбирательства по многочисленным судам с 2014 года, хронические нарушения и грандиозные долги.

Судимость в прошлом и арест имущества вкупе с твёрдой уверенностью в собственной безнаказанности. Кто прекратит эти выходки и сколько ещё человек должен наколоть псевдомастер, чтобы получить по своим очумелым рукам – сегодня вопрос остается открытым. Между тем Алексей Корень написал заявление в правоохранительные органы с просьбой разыскать набитого на все руки мастера.

Возвращение долгов: тату-мастер Сергей Филонич наконец-то вернул деньги обманутой им женщине

Алексей Корень:
Сергей Филонич, добрый день. Желаю Вам здравия! Денежные средства, надеюсь, встанут Вам комом в горле, которые Вы у меня получили, и все у Вас в жизни как бы будет очень хорошо!«Крайне негативный человек, втирается в доверие»: татуировщик Филонич продолжает накалывать людей

Многие считают, что татуировки способны изменить судьбу человека. Часто не в лучшую сторону. Нередко бывает так, что человек делает себе «наколку» первого попавшегося символа, даже не поинтересовавшись, что он означает.

Наиболее опасными в этом плане считаются магические руны и древние иероглифы,

несущие в себе огромный запас чужеродной силы, которая может быть как позитивной, так и резко отрицательной. Плюс к этому, большую роль играет и сам мастер тату: его энергетический посыл, настроение по время долгой и сложной процедуры, далеко не бескровной. Такой человек может даже впечатать свой жизненный код или проклятье в тело своего клиента.

 
 
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Новости Беларуси. Желание приукрасить свое тело привело минчанина Алексея к пятикратному антигерою «Добро пожаловаться» Сергею Филоничу. Который долгие годы...
 
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