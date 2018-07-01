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Лукашенко поприветствовал коммунистов, съехавшихся в Минск
В Минске сегодня продолжается Пленум Центрального совета Союза коммунистических партий - Коммунистической партии Советского Союза. Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко поприветствовал коммунистов, съехавшихся в Минск со всего бывшего СССР.
В пресс-службе главы белорусского государства отметили, что Александр Лукашенко направил приветствие участникам Пленума Центрального совета Союза компартий – КПСС. Он сердечно поприветствовал коммунистов и отметил, что Союз коммунистических партий объединяет сторонников идеи равенства и социальной справедливости из многих стран и по праву считается одним из крупнейших общественно-политических формирований.
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В Минске сегодня продолжается Пленум Центрального совета Союза коммунистических партий - Коммунистической партии Советского Союза. Накануне президент Беларуси...
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