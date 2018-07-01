Лукашенко поприветствовал коммунистов, съехавшихся в Минск

В пресс-службе главы белорусского государства отметили, что Александр Лукашенко направил приветствие участникам Пленума Центрального совета Союза компартий – КПСС. Он сердечно поприветствовал коммунистов и отметил, что Союз коммунистических партий объединяет сторонников идеи равенства и социальной справедливости из многих стран и по праву считается одним из крупнейших общественно-политических формирований.