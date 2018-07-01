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Скандал с "халяльной" свининой

02.07.2018 15:08 — Разное | Партизан  
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Производитель продукта утверждает, что инцидент возник из-за человеческого фактора и никакого злого умысла здесь нет.



В ритейл Татарстана, население которого преимущественно исповедует ислам, поставили свиной карбонад  в фирменной упаковке «Татарское трио халяль» и соответствующим знаком. Как известно, ислам запрещает употребление свинины. По религиозным традициям, свинина ни при каких обстоятельствах не может считаться халяльной. 

Производитель  продукции  -  татарстанская компания «Челны-мясо». Предприятие делает различные мясные деликатесы, а также выпускает халяльную продукцию. На их сайте есть целый раздел, где представлены 16 разновидностей продукции такой категории. Среди них свинины, конечно, нет. 

На предприятии пояснили, что свиной продукт ошибочно поместили в упаковку, предназначенную для другого мяса.  Производители отметили, что  такую ошибку они допустили впервые и принесли извинения.  Партию свинины с неверной маркировкой уже изъяли из магазинов. Около  145 кг этой продукции утилизируют.

Муфтий Татарстана  Камиль-хазрат Самигуллин  тем временем заявил, что «это настоящее преступление против чувств верующих, которое бросает тень сомнения на всю халяль-индустрию».

По сообщения  комитета по стандарту «Халяль» Татарстана, руководитель предприятия понесет ответственность по результатам проверки. Комитет «на всякий случай» уже остановил на предприятии все халяльное производство и отозвал свидетельство на выпуск подобной продукции, пишет Реальное время.

 
 
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Производитель продукта утверждает, что инцидент возник из-за человеческого фактора и никакого злого умысла здесь нет.
 
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