







В ритейл Татарстана, население которого преимущественно исповедует ислам, поставили свиной карбонад в фирменной упаковке «Татарское трио халяль» и соответствующим знаком. Как известно, ислам запрещает употребление свинины. По религиозным традициям, свинина ни при каких обстоятельствах не может считаться халяльной.





Производитель продукции - татарстанская компания «Челны-мясо». Предприятие делает различные мясные деликатесы, а также выпускает халяльную продукцию. На их сайте есть целый раздел, где представлены 16 разновидностей продукции такой категории. Среди них свинины, конечно, нет.





На предприятии пояснили, что свиной продукт ошибочно поместили в упаковку, предназначенную для другого мяса. Производители отметили, что такую ошибку они допустили впервые и принесли извинения. Партию свинины с неверной маркировкой уже изъяли из магазинов. Около 145 кг этой продукции утилизируют.





Муфтий Татарстана Камиль-хазрат Самигуллин тем временем заявил, что «это настоящее преступление против чувств верующих, которое бросает тень сомнения на всю халяль-индустрию».



