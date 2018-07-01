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Скандал с "халяльной" свининой
Производитель продукта утверждает, что инцидент возник из-за человеческого фактора и никакого злого умысла здесь нет.
В ритейл Татарстана, население которого преимущественно исповедует ислам, поставили свиной карбонад в фирменной упаковке «Татарское трио халяль» и соответствующим знаком. Как известно, ислам запрещает употребление свинины. По религиозным традициям, свинина ни при каких обстоятельствах не может считаться халяльной.
Производитель продукции - татарстанская компания «Челны-мясо». Предприятие делает различные мясные деликатесы, а также выпускает халяльную продукцию. На их сайте есть целый раздел, где представлены 16 разновидностей продукции такой категории. Среди них свинины, конечно, нет.
На предприятии пояснили, что свиной продукт ошибочно поместили в упаковку, предназначенную для другого мяса. Производители отметили, что такую ошибку они допустили впервые и принесли извинения. Партию свинины с неверной маркировкой уже изъяли из магазинов. Около 145 кг этой продукции утилизируют.
Муфтий Татарстана Камиль-хазрат Самигуллин тем временем заявил, что «это настоящее преступление против чувств верующих, которое бросает тень сомнения на всю халяль-индустрию».
По сообщения комитета по стандарту «Халяль» Татарстана, руководитель предприятия понесет ответственность по результатам проверки. Комитет «на всякий случай» уже остановил на предприятии все халяльное производство и отозвал свидетельство на выпуск подобной продукции, пишет
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Производитель продукта утверждает, что инцидент возник из-за человеческого фактора и никакого злого умысла здесь нет.
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