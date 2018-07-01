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«Из розеток течет, стены бьются током». В Урицком затопило пятиэтажку из-за забитой ливневки

02.07.2018 14:58 — Разное | Партизан  
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Несколько квартир в доме № 6 по улице Молодежной в агрогородке Урицкое под Гомелем затопило. Причина — ливневка на крыше, в которой застрял голубь.

Все началось еще в пятницу вечером, когда пошел сильный дождь. Из расположенной в подъезде трубы, по которой обычно стекает дождевая вода, вдруг полилось в квартиры.

— Сначала лилось из стыка между стеной и потолком в прихожей, потом — уже из люстры в спальне. Вскоре воды на полу стало по щиколотку. Мы позвонили в Гомельский райжилкомхоз — вызвали аварийную бригаду, — рассказывает Ольга.

По словам женщины, коммунальники приехали лишь через три часа, но проблему не решили.

— Я их сам отвел на крышу и показал место, где, вероятно, забилась ливневка. Но мне сказали, что сейчас ничего не сделают: якобы у них нет специального тросика — и уехали, — продолжает муж Ольги.

Дождь к этому времени поутих. Ольга и Александр привели в порядок квартиру и легли спать. Утром начался ливень, и квартиру снова стало затапливать.

— Воды было раза в два больше, чем вечером. Она текла даже из розеток, стены бились током. Муж отключил электричество и с соседом полез на крышу. Из ливневки они вытащили голубя, — говорит Ольга.


Потоп прекратился. Но теперь Ольга и соседи задаются вопросом: кто заплатит за испорченный ремонт?

— Прихожую надо переклеивать, пол вздулся. Если бы работники райжилкомхоза вытащили этого голубя еще в пятницу, то таких последствий бы не было, — уверена женщина.

В Гомельском райжилкомхозе оперативный комментарий в выходные получить не удалось.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 24
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Несколько квартир в доме № 6 по улице Молодежной в агрогородке Урицкое под Гомелем затопило. Причина — ливневка на крыше, в которой застрял голубь.
 
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