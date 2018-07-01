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Имейте в виду: четыре эстонца заразились клещевым энцефалитом через козье молоко
Клещевой энцефалит зафиксирован у четырех жителей Эстонии. Заражение произошло через употребление в пищу сырого козьего молока.
Клещевой энцефалит передается человеку через укус клеща. Но заражение может произойти через употребления в пищу сырого козьего молока и молочных продуктов, сообщил руководитель бюро эпидемиологической готовности Департамента здоровья Ирина Донченко.
В 2010 году в Эстонии зафиксирован один подобный случай, в 2011 — два, в 2015 — один, в текущем году клещевой энцефалит выявлен у четырех человек.
Напомним, что в 2005 в Таллинне отмечено 37 случаев заражения. Заболевшие пили одно и то же козье молоко, купленное в торговом центре.
В мире зафиксированы случаи, когда люди заболели после употребления в пищу зараженного вирусом коровьего молока, сообщает
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Клещевой энцефалит зафиксирован у четырех жителей Эстонии. Заражение произошло через употребление в пищу сырого козьего молока.
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