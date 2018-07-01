Имейте в виду: четыре эстонца заразились клещевым энцефалитом через козье молоко

Клещевой энцефалит передается человеку через укус клеща. Но заражение может произойти через употребления в пищу сырого козьего молока и молочных продуктов, сообщил руководитель бюро эпидемиологической готовности Департамента здоровья Ирина Донченко.





В 2010 году в Эстонии зафиксирован один подобный случай, в 2011 — два, в 2015 — один, в текущем году клещевой энцефалит выявлен у четырех человек.





Напомним, что в 2005 в Таллинне отмечено 37 случаев заражения. Заболевшие пили одно и то же козье молоко, купленное в торговом центре.



