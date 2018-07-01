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Президент Узбекистана предложил студенту руководящую должность в министерстве

02.07.2018 14:13 — Разное | Партизан  
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил студенту 3-курса Международного Вестминстерского университета в Ташкенте должность зампреда Госкомтуризма.

Об этом глава государства сообщил в ходе совещания в Алмазарском районе столицы 29 июня, передает Uznews.uz.

23-летний студент во время своего выступления дал практические предложения по развитию туризма в Узбекистане, после чего Шавкат Мирзиёев предложил студенту занять пост заместителя председателя Государственного комитета по развитию туризма.

Глава государства отметил, что стране нужны такие люди, которые «горят» своей идеей.

На данный момент официальных документов о назначении его на эту должность не поступало, отмечает издание.


 
 
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил студенту 3-курса Международного Вестминстерского университета в Ташкенте должность зампреда Госкомтуризма.
 
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