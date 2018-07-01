В Беларуси начнут выпускать мясные продукты с пониженным содержанием соли

Внедрять новинки в производство будут Минский и Оршанский мясокомбинаты, а также агрокомбинат «Колос».





Снижение содержания соли, сахара и жиров в продуктах питания, особенно для детей, — одно из направлений госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2016-2020 годы. Также белорусские ученые уже разработали решения по выпуску молочной продукции для детей с малым содержанием сахара.