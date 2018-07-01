﻿ В Беларуси начнут выпускать мясные продукты с пониженным содержанием соли. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси начнут выпускать мясные продукты с пониженным содержанием соли

02.07.2018 14:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Различные виды мясной продукции с пониженным содержанием соли начнут выпускать в Беларуси в 2019 году. Соответствующие рецептуры сосисок, сарделек, вареной колбасы и паштетов специалисты Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси планируют разработать к концу года.

Внедрять новинки в производство будут Минский и Оршанский мясокомбинаты, а также агрокомбинат «Колос».

Снижение содержания соли, сахара и жиров в продуктах питания, особенно для детей, — одно из направлений госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2016-2020 годы. Также белорусские ученые уже разработали решения по выпуску молочной продукции для детей с малым содержанием сахара.
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Различные виды мясной продукции с пониженным содержанием соли начнут выпускать в Беларуси в 2019 году. Соответствующие рецептуры сосисок, сарделек, вареной колбасы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Туристический катер взорвался на Багамах: 1 человек погиб, 11 ранены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика