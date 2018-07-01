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В Беларуси начнут выпускать мясные продукты с пониженным содержанием соли
Различные виды мясной продукции с пониженным содержанием соли начнут выпускать в Беларуси в 2019 году. Соответствующие рецептуры сосисок, сарделек, вареной колбасы и паштетов специалисты Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси планируют разработать к концу года.
Внедрять новинки в производство будут Минский и Оршанский мясокомбинаты, а также агрокомбинат «Колос».
Снижение содержания соли, сахара и жиров в продуктах питания, особенно для детей, — одно из направлений госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2016-2020 годы. Также белорусские ученые уже разработали решения по выпуску молочной продукции для детей с малым содержанием сахара.
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Различные виды мясной продукции с пониженным содержанием соли начнут выпускать в Беларуси в 2019 году. Соответствующие рецептуры сосисок, сарделек, вареной колбасы...
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