﻿ Десантники РФ примут участие в параде в честь Дня независимости Белоруссии в Минске. 21.by
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Десантники РФ примут участие в параде в честь Дня независимости Белоруссии в Минске

02.07.2018 14:09 — Разное | Партизан  
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Отмечается, что в параде примет участие расчет из 175 десантников из Псковской десантно-штурмовой дивизии, которая участвовала в 1944 году в освобождении территории Белорусской ССР от фашистов.

Российские десантники примут участие в параде в честь Дня независимости Белоруссии в Минске, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

 


"В Республику Белоруссия прибыла делегация Министерства обороны Российской Федерации под командованием начальника штаба Воздушно-десантных войск Героя Российской Федерации генерал-лейтенанта Игнатова Николая Ивановича. Делегация прибыла для участия в параде в честь Дня независимости Республики Белоруссия, который состоится в столице республики городе-герое Минске 3 июля текущего года", - говорится в сообщении.

 

Отмечается, что в параде примет участие расчет из 175 десантников из Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, которая участвовала в 1944 году в освобождении территории Белорусской ССР от фашистов. Кроме того, в авиационной части парада примут участие четыре истребителя Су-30СМ, четыре истребителя-бомбардировщика Су-34 и четыре ударных вертолета Ка-52 Западного военного округа, сообщает tass.ru

 
Теги: Минск
 
 
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Отмечается, что в параде примет участие расчет из 175 десантников из Псковской десантно-штурмовой дивизии, которая участвовала в 1944 году в освобождении территории...
 
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