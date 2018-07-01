Десантники РФ примут участие в параде в честь Дня независимости Белоруссии в Минске

Российские десантники примут участие в параде в честь Дня независимости Белоруссии в Минске, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.









"В Республику Белоруссия прибыла делегация Министерства обороны Российской Федерации под командованием начальника штаба Воздушно-десантных войск Героя Российской Федерации генерал-лейтенанта Игнатова Николая Ивановича. Делегация прибыла для участия в параде в честь Дня независимости Республики Белоруссия, который состоится в столице республики городе-герое Минске 3 июля текущего года", - говорится в сообщении.