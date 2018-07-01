Трудовой кодекс Беларуси стал худшим в мире

После этого вполне нормальный и цивилизованный ТК стал худшим в мире, а трудовое законодательство приобрело законченный тоталитарный характер. О втором чтении можно не упоминать, оно будет точно таким же как первое – беларуские депутаты, вероятно, самые предсказуемые из всех парламентариев мира. Да и совершать политическое самоубийство им ради прав каких-то работяг, когда жизнь так удалась, вовсе ни к чему,belprauda.org.

Но давайте попробуем разобраться в последствиях принятия закона. Начнем с норм перенесенного в ТК декрета №29. Если раньше работник мог отказаться от заключения краткосрочного контракта, ссылаясь на ТК, где существовал прямой запрет на его заключение для лиц, имеющих постоянный характер работы (токарь, слесарь, уборщица и т.д.), то теперь такой отказ стал невозможным. Можно ожидать, что в ближайшее время системой срочных трудовых контрактов будут охвачены в стране все 100 процентов работников. А, поскольку, в подавляющем большинстве случаев, сложилась устойчивая практика заключать срочные контракты всего лишь на год, можно представить, в каком напряжении будут пребывать трудовые ресурсы страны, когда над каждым из четырех с лишним миллионов работников навесят дамоклов меч. Оборотной же стороной стопроцентного перевода всех работников на срочные трудовые контракты будет невозможность уволиться даже в случае острой необходимости или в случае, когда работник нашел более подходящее рабочее место. Невозможность уволиться по инициативе работника на языке МОТ называется просто – принуждение к труду.





Если вы любознательны, не поленитесь, полистайте ТК России или ТК любой другой страны на постсоветском пространстве, да и в мире. Вы нигде не найдете такой правовой нормы как депремирование, когда за нарушения трудовой, технологической или исполнительской дисциплины вас могут лишить всех премиальных за год. А система оплаты труда в нашем народном государстве, где во главе угла значится забота о человеке, так хитро прописана, что премиальная часть, как средство манипуляций рабочими, составляет в ней до половины заработка. Впрочем, разве приходится сомневаться, что и возможность лишения вас половины годового заработка продиктована исключительно заботой и непреходящей к вам любовью со стороны избранных вами руководителей государства и депутатов? Это всепоглощающее чувство заботы и любви к вам водило рукой законодателей, когда они решили, что вам обидно быть оштрафованными за нарушения дисциплины, реальные и надуманные, в размере всего только одной месячной зарплаты, и умножили цифру на три. В самом деле, ваши заработки так высоки, что каждый день вы мучаетесь головной болью, куда же приткнуть лишние деньги, и испытаете огромное облегчение, если родное государство еще на четверть штрафами укоротит вашу зарплату. Пусть обзавидуются теперь россияне, украинцы, поляки, литовцы и все остальные далекие и близкие соседи, в ТК которых и близко нет сравнимого наказания.





Мы коснулись с вами только части новелл, перенесенных из скандальных декретов №29 и №5 в ТК. Но даже и их достаточно, чтобы сделать вывод о последствиях произошедшего сегодня в стенах ПП НС. Нет сомнения, что новая репрессивная редакция ТК никак не способна благотворно влиять на сферу социально – трудовых отношений. В то же время она может стать серьезным фактором роста социальной напряженности, дестабилизации ситуации в обществе. Все будет зависеть от практики применения норм принудительного труда и драконовских мер наказаний в отношении работников. Если такие случаи будут единичными, то, возможно, они уберегут власть от опасности социальных катаклизмов. Но, если они приобретут такой же массовый характер, как практика применения декрета №3 весной прошлого года, то возможность социального взрыва тогда исключать нельзя.









Но самые большие негативные последствия этой не поддающейся логике и лишенной всякого здравого смысла авантюры заключаются в следующем. Принятием худшего в мире образца ТК власть подала еще один сигнал десяткам тысяч наших сограждан, прежде всего, молодым, образованным и высококвалифицированным, что им не только больше не на что рассчитывать в этой стране, но и просто опасно связывать с ней свою судьбу и свои жизненные устремления. Волна бесправия и средневекового мракобесия полностью накрыла в Беларуси сферу социально-трудовых отношений, лишая рабочего человека перспектив достойного труда и уважительного к себе отношения.













Теперь коснемся норм декрета №5, ставшего частью ТК.Что это означает на практике? Представьте, что вы рабочий МАЗа, наниматель решил сократить вашу рабочую неделю до двух дней или рабочий день до одного часа и уведомляет вас об этом. У вас в запасе только неделя вместо месяца, чтобы принять решение. Срок настолько малый, что вы ничего не cможете противопоставить совершаемому над вами произволу, ибо выбор невелик – или соглашаться с неприемлемыми условиями, или быть уволенным. Интересно отметить, что в соседней России уведомляют работника об изменении существенных условий труда за два месяца. Теперь ответьте, кто вам больше напоминает повадками бандита, приставившего к горлу рабочего нож – российский олигарх с его мрачной криминальной репутацией или народное белорусское государство, проявляющее, по утверждению пропаганды, неустанную заботу о людях? Если это забота, то что тогда разбо /div>