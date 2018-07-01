﻿ Трудовой кодекс Беларуси стал худшим в мире. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трудовой кодекс Беларуси стал худшим в мире

02.07.2018 13:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Чуда не случилось: депутаты ПП НС 29 июня приняли в первом чтении закон об имплементации декрета №29 и декрета №5 в Трудовой кодекс. Против проголосовала только Анна Конопацкая, все остальные посчитали, что облику нашей страны очень даже к лицу современное крепостное право и принудительный труд.

Трудовой кодекс Беларуси стал худшим в мире
После этого вполне нормальный и цивилизованный ТК стал худшим в мире, а трудовое законодательство приобрело законченный тоталитарный характер. О втором чтении можно не упоминать, оно будет точно таким же как первое – беларуские депутаты, вероятно, самые предсказуемые из всех парламентариев мира. Да и совершать политическое самоубийство им ради прав каких-то работяг, когда жизнь так удалась, вовсе ни к чему, пишет belprauda.org.

Но давайте попробуем разобраться в последствиях принятия закона. Начнем с норм перенесенного в ТК декрета №29. Если раньше работник мог отказаться от заключения краткосрочного контракта, ссылаясь на ТК, где существовал прямой запрет на его заключение для лиц, имеющих постоянный характер работы (токарь, слесарь, уборщица и т.д.), то теперь такой отказ стал невозможным. Можно ожидать, что в ближайшее время системой срочных трудовых контрактов будут охвачены в стране все 100 процентов работников. А, поскольку, в подавляющем большинстве случаев, сложилась устойчивая практика заключать срочные контракты всего лишь на год, можно представить, в каком напряжении будут пребывать трудовые ресурсы страны, когда над каждым из четырех с лишним миллионов работников навесят дамоклов меч. Оборотной же стороной стопроцентного перевода всех работников на срочные трудовые контракты будет невозможность уволиться даже в случае острой необходимости или в случае, когда работник нашел более подходящее рабочее место. Невозможность уволиться по инициативе работника на языке МОТ называется просто – принуждение к труду.

Теперь коснемся норм декрета №5, ставшего частью ТК. Если до принятия закона наниматель должен был уведомить работника об изменении существенных условий труда за месяц, то теперь он может это сделать всего за 7 дней. Что это означает на практике? Представьте, что вы рабочий МАЗа, наниматель решил сократить вашу рабочую неделю до двух дней или рабочий день до одного часа и уведомляет вас об этом. У вас в запасе только неделя вместо месяца, чтобы принять решение. Срок настолько малый, что вы ничего не cможете противопоставить совершаемому над вами произволу, ибо выбор невелик – или соглашаться с неприемлемыми условиями, или быть уволенным. Интересно отметить, что в соседней России уведомляют работника об изменении существенных условий труда за два месяца. Теперь ответьте, кто вам больше напоминает повадками бандита, приставившего к горлу рабочего нож – российский олигарх с его мрачной криминальной репутацией или народное белорусское государство, проявляющее, по утверждению пропаганды, неустанную заботу о людях? Если это забота, то что тогда разбо /div>

Если вы любознательны, не поленитесь, полистайте ТК России или ТК любой другой страны на постсоветском пространстве, да и в мире. Вы нигде не найдете такой правовой нормы как депремирование, когда за нарушения трудовой, технологической или исполнительской дисциплины вас могут лишить всех премиальных за год. А система оплаты труда в нашем народном государстве, где во главе угла значится забота о человеке, так хитро прописана, что премиальная часть, как средство манипуляций рабочими, составляет в ней до половины заработка. Впрочем, разве приходится сомневаться, что и возможность лишения вас половины годового заработка продиктована исключительно заботой и непреходящей к вам любовью со стороны избранных вами руководителей государства и депутатов? Это всепоглощающее чувство заботы и любви к вам водило рукой законодателей, когда они решили, что вам обидно быть оштрафованными за нарушения дисциплины, реальные и надуманные, в размере всего только одной месячной зарплаты, и умножили цифру на три. В самом деле, ваши заработки так высоки, что каждый день вы мучаетесь головной болью, куда же приткнуть лишние деньги, и испытаете огромное облегчение, если родное государство еще на четверть штрафами укоротит вашу зарплату. Пусть обзавидуются теперь россияне, украинцы, поляки, литовцы и все остальные далекие и близкие соседи, в ТК которых и близко нет сравнимого наказания.

Мы коснулись с вами только части новелл, перенесенных из скандальных декретов №29 и №5 в ТК. Но даже и их достаточно, чтобы сделать вывод о последствиях произошедшего сегодня в стенах ПП НС. Нет сомнения, что новая репрессивная редакция ТК никак не способна благотворно влиять на сферу социально – трудовых отношений. В то же время она может стать серьезным фактором роста социальной напряженности, дестабилизации ситуации в обществе. Все будет зависеть от практики применения норм принудительного труда и драконовских мер наказаний в отношении работников. Если такие случаи будут единичными, то, возможно, они уберегут власть от опасности социальных катаклизмов. Но, если они приобретут такой же массовый характер, как практика применения декрета №3 весной прошлого года, то возможность социального взрыва тогда исключать нельзя.


Но самые большие негативные последствия этой не поддающейся логике и лишенной всякого здравого смысла авантюры заключаются в следующем. Принятием худшего в мире образца ТК власть подала еще один сигнал десяткам тысяч наших сограждан, прежде всего, молодым, образованным и высококвалифицированным, что им не только больше не на что рассчитывать в этой стране, но и просто опасно связывать с ней свою судьбу и свои жизненные устремления. Волна бесправия и средневекового мракобесия полностью накрыла в Беларуси сферу социально-трудовых отношений, лишая рабочего человека перспектив достойного труда и уважительного к себе отношения.




 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чуда не случилось: депутаты ПП НС 29 июня приняли в первом чтении закон об имплементации декрета №29 и декрета №5 в Трудовой кодекс. Против проголосовала только Анна...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новая доменная зона появилась на hoster.by
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика