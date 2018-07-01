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Новая доменная зона появилась на hoster.by

02.07.2018 13:52 — Разное | Партизан  
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У клиентов hoster.by появилась возможность регистрировать домены в новой доменной зоне .ART.

Домен подойдет не только креативным личностям (музыкантам, художникам, литераторам, фотографам, аниматорам, скульпторам), но и творческим союзам, компаниям и учреждениям (музеям, галереям, аукционным домам, выставкам, издательствам, агентствам). 

Миссия .ART – достойная презентация мира искусства онлайн в формате своеобразного клуба, визитной карточкой которого становится принадлежность к .ART.
 
 
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У клиентов hoster.by появилась возможность регистрировать домены в новой доменной зоне .ART.
 
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