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Нойок перейдет в брестское «Динамо»

02.07.2018 13:43 — Разное | Партизан  
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Бывший полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок в сториз Instagram опубликовал свой нарисованный портрет, который ему подарили болельщики.

На картине написано: «Дзякуй, капитан!». Футболист сопроводил фото плачущими и грустными смайликами.


Сегодня минское «Динамо» официально сообщило об уходе капитана команды.

По информации Tribuna.com, он сам заплатил компенсацию за свой уход. Его контракт с «Динамо» действовал до конца года.

Как сообщил журналист Андрей Масловский, Нойок перейдет в брестское «Динамо», пишет by.tribuna.com

 
 
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Бывший полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок в сториз Instagram опубликовал свой нарисованный портрет, который ему подарили болельщики.
 
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