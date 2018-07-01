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Нойок перейдет в брестское «Динамо»
Бывший полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок в сториз Instagram опубликовал свой нарисованный портрет, который ему подарили болельщики.
На картине написано: «Дзякуй, капитан!». Футболист сопроводил фото плачущими и грустными смайликами.
Сегодня минское «Динамо» официально сообщило об уходе капитана команды.
По информации Tribuna.com, он сам заплатил компенсацию за свой уход. Его контракт с «Динамо» действовал до конца года.
Как сообщил журналист Андрей Масловский, Нойок перейдет в брестское «Динамо»,
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Бывший полузащитник минского «Динамо» Александр Нойок в сториз Instagram опубликовал свой нарисованный портрет, который ему подарили болельщики.
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