Путин присвоил частям российской армии имена белорусских и украинских городов

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РБК

Указы подписаны30 июня 2018 года и уже вступили в силу.Ряду частей российской армии были присвоены почетные наименования, включающие в себя названия городов Беларуси — Витебска (90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия), Кобрина (856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк), Слонима (102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк) — а также название столицы Польши (381-й гвардейский артиллерийский Варшавский полк).Также 6-й танковый полк российской армии отныне носит почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский».Названия включены в почетные наименования полков в память об участии частей в освобождении этих городов в годы Великой Отечественной войны.Отмечается, что почетные наименования присвоены различным частям