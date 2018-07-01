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Путин присвоил частям российской армии имена белорусских и украинских городов

02.07.2018 14:08 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости
В соответствии с подписанными президентом указами полкам и дивизиям армии России присвоены имена Витебска, Кобрина, Слонима, а также украинских и польских городов, сообщает РБК.

Указы подписаны Владимиром Путиным 30 июня 2018 года и уже вступили в силу.

Ряду частей российской армии были присвоены почетные наименования, включающие в себя названия городов Беларуси — Витебска (90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия), Кобрина (856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк), Слонима (102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк) — а также название столицы Польши (381-й гвардейский артиллерийский Варшавский полк).

Также 6-й танковый полк российской армии отныне носит почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский».

Названия включены в почетные наименования полков в память об участии частей в освобождении этих городов в годы Великой Отечественной войны.

Отмечается, что почетные наименования присвоены различным частям «в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу».

 
Теги: Витебск
 
 
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В соответствии с подписанными президентом указами полкам и дивизиям армии России присвоены имена Витебска, Кобрина и Слонима.
 
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