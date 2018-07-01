

Ярослав Романчук. Фото: belgazeta.by

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«Профессия новая, не чета самой древней. И уже мировой праздник. Сделаю парадоксальное заявление. Если мы экономистов в их нынешнем виде не было, мир был бы богаче и благополучнее.Для современного Левиафана позарез нужен был идеолог-шаман в одном флаконе. Но чтобы не такой, как священник, с крестом в руках, а в обёртке науки. Чтобы простому люду на вопросы отвечать так: «Учёные – экономисты же одобрили наши действия. Разве вы против науки?»Проблема второй половины XX века и начала XXI века в том, что профессию «экономист», как и науку «экономика» захватили шарлатаны. Они совершили целый ряд смертельных для науки и для профессии подмен и манипуляций. В результате вывеска «наука экономика» сохранилась, но под ней начали твориться безобразия и форменное шарлатанство. Помните, как вы известном фильме «Люди в чёрном», когда в тело человека вселялись инопланетяне? Примерно такое же произошло с наукой «экономика». При активной поддержке и финансировании Левиафана.Профессия «экономист» также радикально изменилась. Нет, математику, расчёты на уровне бизнеса и семьи, разумеется, никто не отменял. Появился уровень «макро». На нём вместо живого человека люди по профессии «экономист», верующие в лженауку, вставили в формулы, уравнения, графики и другие математические инструменты обезличенный, усреднённый субъект «хомо экономикус». И пошли – поехали творить зло, разрабатывая и оправдывая модели государственного интервенционизма. Группу людей, которой люди поручили оказывать им определённый, узкий набор услуг (защита от внутренних и внешних врагов, содействие разрешению споров и конфликтов) придали статус объективного, чуть ли не Богом данного института. Так государство было одушевлено и одухотворено, а люди одурманены и обмануты. Государству почему-то придали такие черты характера живого человека, как справедливость, честность, добродетельность, мудрость и всезнание. И пошло-поехало.Не хватает инвестиций – государство поможет.Люди слишком много сберегают – государство простимулирует.Бизнес слишком много зарабатывает – государство ограничит.Люди предпочитают покупать иностранное – государство примет меры.Производитель перестал удовлетворять потребителей и обанкротился – государство найдёт источники поддержки.В стране дефицит высокооплачиваемых рабочих мест – государство проявит инициативу.Настоящие экономисты оказались в опале. Они пытаются вернуть науке «экономика» и профессии «экономист» объективность, чёткую привязку к реальной жизни, стройную методологию и понятийный аппарат. Лжеэкономисты и шаманы от экономики делают всё, чтобы дискредитировать их, обвинить их в отсталости, старомодности и просто в застревании в прошлом. Они строго следят за стройностью своих рядов, чтобы, не дай Бог, в них не появилась «ересь». Эту работу выполняют университеты и кафедры, профессора и доктора наук. Они монополизировали право выносить вердикт, что научно, а что нет. Получилось, как с белорусским Министерством здравоохранения. Этот орган должен был ставить диагноз по поводу медицинского оборудования и лекарств, а на деле более десяти лет потворствовал медицинским фальшивкам и фармацевтическим фейкам.День экономиста сегодня – это как день шамана при Левиафане, своеобразное Рождество для тех, кто приветствует на свет не живых людей, а набор символов, знаков и цифр. Вот небольшой тест для того, чтобы отличить настоящего экономиста от фейкового, настоящую науку «экономика» от набора заклинаний по выманиванию денег из карманов людей и бизнеса.11 «никогда», которые отличают настоящего экономиста, науку «экономика».Настоящий экономист:1) никогда не будет за тебя решать, что тебе хорошо, а что плохо. Это твой личный выбор. Наука лишь его изучает;2) никогда не будет утверждать, что знает твоё оптимальное поведение. Ты сам выбираешь свою жизнь, сам вступаешь в обменные операции с другими, ошибаешься, набиваешь шишки и идёшь вперёд;3) никогда не будет заявлять, что может рассчитать точку твоего равновесия в экономических потоках. Нельзя рассчитать то, чего не существует в природе;4) никогда не будет навязывать тебе норму потребления, сбережения или инвестирования. Это исключительно твоя прерогатива. Подобное нормирование – это казарма;5) никогда не будет устанавливать тебе максимальные и минимальные цены, в том числе на труд, для твоего же блага. Цены – это не просто цифры, а результат независимых субъективных оценок очень большого числа людей в рамках их частной собственности;6) никогда не будет оправдывать или устанавливать монополию на деньги. Мол, пользоваться только национальными деньгами тебе же выгодно. Любая монополия – это зло, а на деньги – тройное зло.7) никогда не будет убеждать тебя, что для твоего же блага лучше покупать только отечественное, а иностранное – «душить». Ограничение выбора всегда на руку ограничителям и шлагбаумам.8) никогда не будет утверждать, что в кризис тебе нужно не экономить и сберегать, а потреблять, как можно больше, чтобы помочь «экономике». Под экономикой имеется в виду друзей номенклатурных начальников.9) никогда не будет оправдывать или забирать половину заработанного тобой, чтобы не допустить «провалов рынка». Это такое заклинание, как для детей «Если себя будешь плохо вести, тебя Кащей бессмертный заберёт».10) никогда не будет оправдывать установление монополии государства на образования, здравоохранение и пенсионное обеспечение. Мол, люди сами не решат, что учить, чем лечиться и как обеспечить свою старость. Посыл «вы – невежды, а мы – умники» сразу выдаёт лжеэкономиста.11) никогда не будет настаивать на том, что прогнозы будущих цен, курсов, объёмов – это наука. На самом деле – это простая угадайка, потому что будущее неопределённо. Для всех.Теперь вы при помощи этого простого теста можете самостоятельно идентифицировать настоящий, натур продукт от грубой подделки. Научиться этому важнее, чем отличать натуральную кожу от искусственной, настоящий «Адидас» от «Абибаса» или настоящий IPhone от его подделки».