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«Раздеваться и работать». Художник Митя Писляк нарисовал дизайн упаковки для беларуских презервативов
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Бренд Ёska выпустил презервативы в новой забавной упаковке. Как мы узнали, в создании дизайна участвовал художник Митя Писляк.
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«Раздеваться и работать». Художник Митя Писляк нарисовал дизайн упаковки для беларуских презервативов
Бренд Ёska выпустил презервативы в новой забавной упаковке. Как мы узнали, в создании дизайна участвовал художник Митя Писляк. «Мы уже ранее были знакомы с...
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