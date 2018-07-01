«Раздеваться и работать». Художник Митя Писляк нарисовал дизайн упаковки для беларуских презервативов

Бренд Ёska выпустил презервативы в новой забавной упаковке. Как мы узнали, в создании дизайна участвовал художник Митя Писляк.



«Мы уже ранее были знакомы с ребятами – я участвовал в оформлении упаковки для лубриканта компании. Теперь предложили оформить презервативы. Некоторые из идей были моими, некоторые ребят. В общем, получился продукт совместного творчества», – рассказал KYKY художник.



Как нам кажется, вышло круто . Смотрите сами:



Напомним, Ёska вошел в наш топ-45 продуктов из Беларуси, за которые действительно не стыдно. Только мы писали не о презервативах, а первом беларуском лубриканте, то есть смазки для секса.