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«Раздеваться и работать». Художник Митя Писляк нарисовал дизайн упаковки для беларуских презервативов

02.07.2018 14:50 — Разное | KYKY  
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Бренд Ёska выпустил презервативы в новой забавной упаковке. Как мы узнали, в создании дизайна участвовал художник Митя Писляк. 

«Мы уже ранее были знакомы с ребятами – я участвовал в оформлении упаковки для лубриканта компании. Теперь предложили оформить презервативы. Некоторые из идей были моими, некоторые ребят. В общем, получился продукт совместного творчества», – рассказал KYKY художник. 

Как нам кажется, вышло круто. Смотрите сами: 


Напомним, Ёska вошел в наш топ-45 продуктов из Беларуси, за которые действительно не стыдно. Только мы писали не о презервативах, а первом беларуском лубриканте, то есть смазки для секса. 

 
 
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Бренд Ёska выпустил презервативы в новой забавной упаковке. Как мы узнали, в создании дизайна участвовал художник Митя Писляк.  «Мы уже ранее были знакомы с...
 
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