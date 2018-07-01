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Китайская Roewe начала продажи большого рамного SUV RX8

02.07.2018 15:35 — Разное | Tut.by  
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Первая информация об этом автомобиле появилась еще минувшей зимой, а теперь Roewe, входящая в состав концерна SAIC, объявила о начале продаж своего флагманского внедорожника на китайском рынке.


Напомним, что платформу рамный RX8 длиной 4,92 м делит с Maxus D90, который дебютировал в прошлом году. Колесная база достигает 2,85 м, а заявленный дорожный просвет — 20,2 см. Из характерных примет внешности RX8, выполненного в соответствии с новым дизайнерским почерком бренда — широченная решетка радиатора, рельефная поясная линия и соединенные молдингом на багажной двери задние фонари.


Салон внедорожника с тремя рядами сидений рассчитан на посадку семерых человек, а в списке оснащения имеются трехзонный климат-контроль, кожаная отделка, панорамная крыша, система кругового обзора и прочие современные опции.


Двигатель для китайской новинки предусмотрен один — двухлитровая бензиновая турбо-«четверка», развивающая 224 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента. Работает она в паре с 6-ступенчатым «автоматом» (паспортный разгон до первой «сотни» занимает 9,1 секунды), основной привод — на задние колеса, но за доплату доступна полноприводная трансмиссия с муфтой подключения «передка». Причем у нее есть электронная надстройка с несколькими ездовыми режимами, заточенными под различные дорожные покрытия.

На китайском рынке цены на RX8 варьируются от 26 000 до 38 000 долларов в пересчете.

 
 
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На китайском рынке цены на RX8 варьируются от 26 000 до 38 000 долларов в пересчете.
 
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