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Козы и козлы обладают эмоциональной привязанностью к человеку
Как показали исследования, эти животные умны и могут составить конкуренцию собакам в дружбе с человеком.
Кристиан Наурот из Лондонского университета королевы Мэри уверяет, что козы так же смотрят на человека, когда просят о чём-то. Наши исследования показывают, что одомашненные сельскохозяйственные животные демонстрируют сложную систему коммуникации с человеком, не менее сложную, чем собаки и лошади.
Эксперименты показали, что когда козы оказывались в сложной ситуации, то они, прежде всего, смотрели на человека и реагировали на направление взгляда или реакцию.
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Как показали исследования, эти животные умны и могут составить конкуренцию собакам в дружбе с человеком.
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