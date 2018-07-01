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Козы и козлы обладают эмоциональной привязанностью к человеку

02.07.2018 15:48 — Разное | ОНТ  
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Как показали исследования, эти животные умны и могут составить конкуренцию собакам в дружбе с человеком.

Кристиан Наурот из Лондонского университета королевы Мэри уверяет, что козы так же смотрят на человека, когда просят о чём-то. Наши исследования показывают, что одомашненные сельскохозяйственные животные демонстрируют сложную систему коммуникации с человеком, не менее сложную, чем собаки и лошади.

Эксперименты показали, что когда козы оказывались в сложной ситуации, то они, прежде всего, смотрели на человека и реагировали на направление взгляда или реакцию.

 
 
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​Как показали исследования, эти животные умны и могут составить конкуренцию собакам в дружбе с человеком.
 
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