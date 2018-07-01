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Более 30 процентов молодых россиян хотят уехать из страны

02.07.2018 15:43 — Разное | Ежедневник  
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Более 30 процентов молодых россиян хотят уехать из страны

Согласно данным Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более 30% молодых россиян хотят уехать из страны.

Большинство опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россиян по-прежнему не собираются уезжать из страны. На вопрос «Хотели бы вы уехать за границу на постоянное жительство или нет?» отрицательно ответили 88%, положительно - 10%, еще 2% не определились. При этом среди 18-24-летних россиян число желающих уехать увеличилось до 31% (против 25% годом ранее), пишет Коммерсант.

За год сократилось количество тех, кто хочет уехать из России, но ничего не предпринимает для этого - с 51% до 41%. Собирают информацию о стране, куда хотели бы переехать, 26% из заявивших о желании уехать, 22% учат иностранный язык, 21% консультируются с уехавшими за границу знакомыми, а 19% копят деньги на переезд.

С 2016 года возросло число россиян, которые заявляют о том, что у них есть знакомые, которые за последние пять лет уехали за границу - с 20% до 26%.

Наиболее привлекательным местом для переезда остается Германия - туда хотели бы уехать 16% от тех, кто планирует покинуть Россию. Также среди лидеров США (7%), Испания (6%) и Канада (5%).

 
 
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Согласно данным Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более 30% молодых россиян хотят уехать из страны.
 
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