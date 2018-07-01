ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три белоруса, которые попали в аварию в Грузии, остаются в больнице. Остальные летят домой

02.07.2018 15:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Двадцать два белоруса, которые накануне пострадали в ДТП в Грузии, выписались из больницы и во вторник должны вернуться из Тбилиси в Минск, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Еще три человека, один из которых после аварии перенес операцию, пока останутся в Грузии.


Фото: rustavi2.ge

1 июля в автобус с белорусами попал в аварию в Грузии, 25 человек пострадали. Инцидент произошел на перевале Гомбори на автомобильной дороге, которая связывает Тбилиси с городом Телави. Туристы ехали на экскурсию в Кахетию.

«Мы двигались по гористой местности, и на одном из поворотов автобус перевернулся. Мы ехали на очень большой скорости. Пассажиры получили травмы различной степени тяжести, окна автобуса разбились. Две женщины были в очень плохом состоянии, с переломами ребер», — рассказал один из пассажиров в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2».

Все пострадавшие получили медицинскую помощь.

МВД Грузии возбудило уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двадцать два белоруса, которые накануне пострадали в ДТП в Грузии, выписались из больницы и во вторник должны вернуться из Тбилиси в Минск, сообщили в Министерстве...
 
Новости дня
Новости разные
 
Китайская Roewe начала продажи большого рамного SUV RX8
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика