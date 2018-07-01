|
Три белоруса, которые попали в аварию в Грузии, остаются в больнице. Остальные летят домой
Двадцать два белоруса, которые накануне пострадали в ДТП в Грузии, выписались из больницы и во вторник должны вернуться из Тбилиси в Минск,
Еще три человека, один из которых после аварии перенес операцию, пока останутся в Грузии.
1 июля в автобус с белорусами
«Мы двигались по гористой местности, и на одном из поворотов автобус перевернулся. Мы ехали на очень большой скорости. Пассажиры получили травмы различной степени тяжести, окна автобуса разбились. Две женщины были в очень плохом состоянии, с переломами ребер», —
Все пострадавшие получили медицинскую помощь.
МВД Грузии возбудило уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двадцать два белоруса, которые накануне пострадали в ДТП в Грузии, выписались из больницы и во вторник должны вернуться из Тбилиси в Минск, сообщили в Министерстве...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)