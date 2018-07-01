Три белоруса, которые попали в аварию в Грузии, остаются в больнице. Остальные летят домой

Двадцать два белоруса, которые накануне пострадали в ДТП в Грузии, выписались из больницы и во вторник должны вернуться из Тбилиси в Минск, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Еще три человека, один из которых после аварии перенес операцию, пока останутся в Грузии.



Фото: rustavi2.ge

1 июля в автобус с белорусами попал в аварию в Грузии, 25 человек пострадали. Инцидент произошел на перевале Гомбори на автомобильной дороге, которая связывает Тбилиси с городом Телави. Туристы ехали на экскурсию в Кахетию.

«Мы двигались по гористой местности, и на одном из поворотов автобус перевернулся. Мы ехали на очень большой скорости. Пассажиры получили травмы различной степени тяжести, окна автобуса разбились. Две женщины были в очень плохом состоянии, с переломами ребер», — рассказал один из пассажиров в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2».

Все пострадавшие получили медицинскую помощь.

МВД Грузии возбудило уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб.