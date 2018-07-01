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Воздушный шар упал прямо на высоковольтный трансформатор
Крушение воздушного шара прямо на линию высоковольтных передач произошло в США во время аэрошоу. Случайному зрителю удалось снять происшествие на видео.
Один из участвующих в параде шаров начал терять высоту и задел провода. С жутким треском, гулом и искрами произошло возгорание и шар опять начал подниматься вверх.
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Крушение воздушного шара прямо на линию высоковольтных передач произошло в США во время аэрошоу. Случайному зрителю удалось снять происшествие на видео.
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