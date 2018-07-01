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Судно, находящееся на ремонте, загорелось в украинском Херсоне

02.07.2018 16:13 — Разное | ОНТ  
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Около полудня 2 июля на судостроительном заводе Херсона произошёл пожар. Вспыхнул корабль, находящийся на ремонте и пришвартованный на причале у берега Днепра.

Пожар охватил площадь в 100 квадратных метров. Выгорели коридоры и каюты судна, а также штурманская рубка. Люди в результате не пострадали, огонь был локализован в 13:00.

Предварительной причиной возгорания спасатели называют нарушение техники безопасности при работе с огнём.

 
 
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​Около полудня 2 июля на судостроительном заводе Херсона произошёл пожар. Вспыхнул корабль, находящийся на ремонте и пришвартованный на причале у берега Днепра.
 
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