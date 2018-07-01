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Что ищет Китай в сморгонском молоке?

02.07.2018 — Разное | Светлы шлях  
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26 июня на базе предприятия «Сморгонские молочные продукты» между этой организацией и компанией «Zhang Xiaofang, President of Quzhou Quanjinglang Biotechnology Company Limited» подписано соглашение о создании китайско-белорусского совместного научно-исследовательского центра развития технологий переработки сельскохозяйственной продукции.

Как пояснил владелец китайской компании Мао Тин Фу, он ищет возможность продажи своей продукции (грибов) в Беларуси, в том числе для производства молочных продуктов, например сыров.

Что ищет Китай в сморгонском молоке?

Директор "СМП" Игорь ВОРОНИЩЕ приветствует Мао ТИН ФУ

Руководство «СМП» во главе с директором Игорем Воронище показало китайцам наше производство. Китайские специалисты смогли оценить высокий уровень лабораторных исследований, а также производства сухого молока.

Что ищет Китай в сморгонском молоке?
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Что ищет Китай в сморгонском молоке?

Что ищет Китай в сморгонском молоке?

Игорь ВОРОНИЩЕ (крайний слева)

Что ищет Китай в сморгонском молоке?

Что ищет Китай в сморгонском молоке?

- Мы приехали в Беларусь для того, чтобы познакомиться с вашим рынком, и для того, чтобы импортировать молочную продукцию из Беларуси и, соответственно, экспортировать свою продукцию из Китая. За то время, пока мы находились в Беларуси, мы несколько раз пробовали молочную продукцию белорусского производства. Качество ее очень высокое. Мы надеемся, что это найдет отклик в бизнесе в Китае. Нас очень поразила чистота на вашем производстве и качественное оборудование. На таком оборудовании не может производиться плохая молочная продукция, - отметил Мао Тин Фу.

В интервью нашей газете технический директор представительства АО «МЕГА» в Республике Беларусь Олег Дымар, который сопровождает китайскую делегацию в нашей стране, пояснил, что Китай сегодня заинтересован в поиске нового рынка покупки сухого молока.

Что ищет Китай в сморгонском молоке?

Директор представительства АО «МЕГА» в Республике Беларусь Олег ДЫМАР

 - Китай – это процветающая, богатая страна, которая хочет, чтобы питание их людей было полноценным. У них есть четкое понимание того, что без молочных продуктов невозможно вырастить сильное население, - отметил собеседник.

Продвижение молочных продуктов в Китае идет на государственном уровне. В этой восточной стране есть программа, которая поддерживает и пропагандирует употребление молока населением. К примеру, каждый китаец должен выпивать в день по 250 мл молока. В данный момент основным импортером сухого молока в Китае является Новая Зеландия. 250 мл жидкого молока китайцу обходится в 1,5-2 доллара. Если производство молока китайское, то цена примерно в два раза ниже. В связи с этим Китай открыт для новых импортеров.

Что ищет Китай в сморгонском молоке?

Что ищет Китай в сморгонском молоке?

- На китайском рынке нас ожидает жесткая конкуренция со стороны США и Новой Зеландии. К слову, последняя страна – это мировой лидер по производству сухого молока. У них очень хорошая логистика – используют морской транспорт, - поясняет Олег Дымар. - Нас может в этом вопросе выручить то, что у нас с Китаем есть общая история. Китай помнит, как СССР в свое время помогал им и в войне, и в восстановлении хозяйства. Этот ресурс можно использовать для того, чтобы продвигать свою продукцию. Китай прекрасно знает, что Беларусь – молочная страна, знает о высоком качестве нашей молочной продукции. Они готовы прислушиваться к мнению наших специалистов. Весь вопрос в логистике. Нужно учитывать, что доставлять продукцию в Китай надо быстро и относительно недорого. Если мы этот вопрос решим, то китайский рынок может для нас постепенно открываться.

Говоря о перспективах и о том, как скоро можно увидеть продукты из сморгонского молока на китайских прилавках, собеседник пояснил, что китайские партнеры большое внимание уделяют процессу переговоров и установлению личных отношений. Проекты, в которых участвует Китай, они делают надолго и взаимовыгодными. На данный момент существуют подписанные соглашения по созданию совместной платформы для продвижения пищевых товаров из Беларуси в Китай и обратно между несколькими организациями, в том числе Лидским молочно-консервным комбинатом.

Что ищет Китай в сморгонском молоке?

Что ищет Китай в сморгонском молоке?

Что ищет Китай в сморгонском молоке?

Что ищет Китай в сморгонском молоке?

Каков же истинный смысл создания белорусско-китайского исследовательского центра? На этот вопрос директор «СМП» Игорь Воронище ответил, что это делается для того, чтобы не было двойного избыточного контроля, который сперва ведут белорусские специалисты, а затем – китайские, так как любое дополнительное исследование стоит очень больших денег.

- Мы планируем создать лабораторию, которая будет работать в соответствии со стандартами Беларуси и Китая, а результаты работы будут признаваться двумя сторонами. К примеру, мы поставляем молочные продукты в Китай. Наши лаборатории, которые будут работать в этом объединении, делают анализы и выписывают соответствующие документы. Входного контроля на эти продукты в Китае уже не будет. Это делается для того, чтобы не было такого, что мы поставили, к примеру, в Китай партию товара, а она по какому-то показателю не прошла. Это позволит избежать возвратов и сэкономить средства. Вдобавок эту лабораторию можно будет использовать для обучения китайских специалистов. Наша страна является в этом вопросе более традиционным производителем молочных продуктов, нежели Китай.

Что ищет Китай в сморгонском молоке?

Подписание соглашения 

Что ищет Китай в сморгонском молоке?

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
Теги: знакомства
 
 
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26 июня на базе предприятия «Сморгонские молочные продукты» между этой организацией и компанией «Zhang Xiaofang, President of Quzhou Quanjinglang Biotechnology Company Limited» подписано соглашение...
 
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