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Что ищет Китай в сморгонском молоке?
02.07.2018 — Разное | Светлы шлях
26 июня на базе предприятия «Сморгонские молочные продукты» между этой организацией и компанией «Zhang Xiaofang, President of Quzhou Quanjinglang Biotechnology Company Limited» подписано соглашение о создании китайско-белорусского совместного научно-исследовательского центра развития технологий переработки сельскохозяйственной продукции.
Как пояснил владелец китайской компании Мао Тин Фу, он ищет возможность продажи своей продукции (грибов) в Беларуси, в том числе для производства молочных продуктов, например сыров.
Директор "СМП" Игорь ВОРОНИЩЕ приветствует Мао ТИН ФУ
Руководство «СМП» во главе с директором Игорем Воронище показало китайцам наше производство. Китайские специалисты смогли оценить высокий уровень лабораторных исследований, а также производства сухого молока.
Игорь ВОРОНИЩЕ (крайний слева)
В интервью нашей газете технический директор представительства АО «МЕГА» в Республике Беларусь Олег Дымар, который сопровождает китайскую делегацию в нашей стране, пояснил, что Китай сегодня заинтересован в поиске нового рынка покупки сухого молока.
Директор представительства АО «МЕГА» в Республике Беларусь Олег ДЫМАР
Продвижение молочных продуктов в Китае идет на государственном уровне. В этой восточной стране есть программа, которая поддерживает и пропагандирует употребление молока населением. К примеру, каждый китаец должен выпивать в день по 250 мл молока. В данный момент основным импортером сухого молока в Китае является Новая Зеландия. 250 мл жидкого молока китайцу обходится в 1,5-2 доллара. Если производство молока китайское, то цена примерно в два раза ниже. В связи с этим Китай открыт для новых импортеров.
Говоря о перспективах и о том, как скоро можно увидеть продукты из сморгонского молока на китайских прилавках, собеседник пояснил, что китайские партнеры большое внимание уделяют процессу переговоров и установлению личных отношений. Проекты, в которых участвует Китай, они делают надолго и взаимовыгодными. На данный момент существуют подписанные соглашения по созданию совместной платформы для продвижения пищевых товаров из Беларуси в Китай и обратно между несколькими организациями, в том числе Лидским молочно-консервным комбинатом.
Каков же истинный смысл создания белорусско-китайского исследовательского центра? На этот вопрос директор «СМП» Игорь Воронище ответил, что это делается для того, чтобы не было двойного избыточного контроля, который сперва ведут белорусские специалисты, а затем – китайские, так как любое дополнительное исследование стоит очень больших денег.
Подписание соглашения
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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26 июня на базе предприятия «Сморгонские молочные продукты» между этой организацией и компанией «Zhang Xiaofang, President of Quzhou Quanjinglang Biotechnology Company Limited» подписано соглашение...
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