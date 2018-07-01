Мэра филиппинского города застрелили во время торжественной церемонии (ВИДЕО)

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны

на нашем YouTube-канале . Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!



Утром 2 июля в городе Танауан на Филиппинах был застрелен его мэр. Неизвестный снайпер выстрелил в чиновника во время церемонии поднятия флага.

Инцидент попал на видео. Мэр вместе с другими государственными служащими слушал национальный гимн, и в какой-то момент раздался выстрел и крики.

Врачи доставили раненого мужчину в больницу, однако спасти его не удалось. Менее чем через час он скончался.

Сообщается, что ранее мэр Танауана неоднократно получал угрозы в свой адрес от наркоторговцев, с которыми вёл борьбу.