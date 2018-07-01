ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бейонсе застряла на сцене в Варшаве

02.07.2018 16:37 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A
  

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны
на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!

Американская певица попала в курьёзную ситуацию во время выступления на гастрольном туре On the Run II в Польше. Бейонсе застряла на подвесной конструкции, которая по техническим причинам не опустилась на землю. 

Исполнительницу решили спасать при помощи лестницы. Но это оказалось очень нелегким и даже пикантным делом. Бейонсе была облачена в чёрное облегающее боди и ботфорты на высоких каблуках. Спустится по лестнице в таком костюме – целое представление. Но исполнительница мужественно справилась с поставленной задачей и ещё раз порадовала фанатов новым видео на YouTube.

А может звезда просто не захотела сходить на землю?..

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Американская певица попала в курьёзную ситуацию во время выступления на гастрольном туре On the Run II в Польше. Бейонсе застряла на подвесной конструкции, которая по...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Белорусы такие: когда какая-нибудь [ерунда], мы ищем позитив". Что гости думают о фесте под дождем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика