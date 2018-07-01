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Бейонсе застряла на сцене в Варшаве
Американская певица попала в курьёзную ситуацию во время выступления на гастрольном туре On the Run II в Польше. Бейонсе застряла на подвесной конструкции, которая по техническим причинам не опустилась на землю.
Исполнительницу решили спасать при помощи лестницы. Но это оказалось очень нелегким и даже пикантным делом. Бейонсе была облачена в чёрное облегающее боди и ботфорты на высоких каблуках. Спустится по лестнице в таком костюме – целое представление. Но исполнительница мужественно справилась с поставленной задачей и ещё раз порадовала фанатов новым видео на YouTube.
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Американская певица попала в курьёзную ситуацию во время выступления на гастрольном туре On the Run II в Польше. Бейонсе застряла на подвесной конструкции, которая по...
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