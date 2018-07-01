"Белорусы такие: когда какая-нибудь [ерунда], мы ищем позитив". Что гости думают о фесте под дождем

Вчера в столице прошел фестиваль «21vek». Прошел под дождем, но несколько тысяч минчан рискнули и приехали послушать артистов, главным образом Земфиру, в аэропорт «Минск-1». Многие промокли до нитки, но остались довольны тем, что услышали любимые песни. Многие так и не дождались выступления хедлайнера и побеспокоились о здоровье: уехали домой в теплую ванну. TUT.BY пообщался с гостями феста и изучил отзывы в соцсетях, чтобы рассказать о том, как прошел дождливый первоиюльский оупен-эйр.





«Нас хватило на 40 минут. Потом замерзли руки и сломался зонт»

О том, что в Минск приедет Земфира, мы узнали еще в марте. Тогда ее выступление уже было «подписано». Минчане (а еще много иностранцев, преимущественно жители России и Украины) этой новости очень обрадовались.

Изначально организаторы не планировали (или по крайней мере не заявляли) масштабного феста: ожидалось, что это будет мероприятие на 5−7 (максимум 10 тысяч человек). Но билеты раскупались быстро, и в какой-то момент их продали более 20 тысяч. Возможно, на хорошие продажи повлияло то, что в 2016 году Земфира заявляла , что «завязывает» с гастролями. А послушать ее вживую многим очень хотелось.



За неделю до феста, когда стала известна и погода, люди стали возвращать билеты. Впрочем, квитки не только возвращали организаторам, а массово (особенно в день ивента) продавали в тематических группах и просто предлагали своим друзьям в facebook за ноль рублей ноль копеек с примерно одинаковой мотивацией: «Ни один концерт не стоит здоровья».

Первая большая волна посетителей появилась на фестивале около 15 часов, когда на сцену вышел Дельфин. Но многие, даже подготовленные гости (теплая одежда, дождевики, резиновые сапоги) не смогли продержаться на мероприятии долго.

— Мы предусмотрительно тепло оделись, купили дождевики и резиновые сапоги. Но все, что вылезало из-под дождевиков и сапог, промокло полностью и сразу. Провели мы на площадке минут сорок. Ровно на столько нас хватило. Успели обойти весь фудкорт, глянуть на навес с сувенирами, набитый мокрыми людьми, и послушать половину выступления «Бумбокса». Потом замерзли руки и сломался зонт, — рассказывает одна из посетительниц фестиваля Ася Рыженкова, которая долго ждала фестиваля из-за Земфиры.

Посетителей с похожими историями было немало.

«Погода вообще не испортила нам настроение»



Даша и Наташа, 18 лет. Студентки журфака БГУ. Только пришли на фестиваль и еще не почувствовали дискомфорта от непогоды.

Однако на площадке было много и очень оптимистично настроенных гостей. Дарья и Наташа с большим энтузиазмом фотографируются у надписи «I love 21vek» и перечисляют, что на них надето: трое носков, колготки, зимние ботинки, джинсы, гольф, два шарфа, перчатки.

— Родители сказали, что думали, что мы будем умнее и не пойдем в такую погоду на фестиваль. Но юность берет свое, — говорят студентки.

Некоторые посетители вообще увидели в такой погоде лишь изюминку. Именно так характеризуют минскую первоиюльскую погоду киевлянки Виталина и Вероника. Одна девушка в кедах, вторая — в кроссовках, но они танцуют и даже не думают грустить.





— Мы приехали вслед за земляками! — тут же рапортуют подруги, как раз танцуя под украинцев из «Бумбокс». — Обожаем Земфиру, LP хотим послушать вживую. Да и фестивальный дух ощутить, атмосферу. Посмотреть на людей из разных стран — это все интересно происходит. Мы довольны, и погода вообще не испортила нам настроение. Наоборот, это какая-то изюминка. Мы только очень переживаем за этих солдат, охранников. Они вообще меняются или нет? Мы-то двигаемся, а они стоят и стоят.

Девушки приехали в Минск утром и в белорусской столице оказались впервые. Город, по их словам, небольшой, но очень понравился: чистый, уютный.

— По ощущениям, мы как будто неделю здесь. Очень насыщенно все. Дождевики, кстати, мы привезли с собой из Киева. Посмотрели прогноз, немного расстроились: если бы было солнечно, было бы лучше. Но на дождь нам все равно. Главное — двигаться, чтобы не заболеть.



Любопытно, что, даже несмотря на погоду, организаторы придерживались заранее сформированного тайминга. В 15 — на сцене Дельфин, в 16.40 — белорусская исполнительница Shuma, в 17.30 — Бумбокс, в 19 — Therr Maitz, в 20.20 — Земфира, и уже после нее — певица LP. Сам тайминг, кстати, появился только в день фестиваля, до этого организаторы не спешили им делиться

«Мы привезли из Москвы майки и шорты, а у вас тут, извините, девять градусов»

Рядом с девушками, правда, не танцуют, а смотрят на концерт под зонтом и на стульях мама с дочкой. Это Галина и Юлия Московские. В Минск москвички приехали ради Земфиры, а билет на концерт — это подарок маме от дочери на 54-летие.

— Мы приехали на машине. Доехали за семь с половиной часов, всю дорогу был дождь. Я была за рулем, выехали в субботу рано утром — вчера полдня успели прогуляться по Минску, до этого были только проездом.

— А кто фанат Земфиры: вы или дочь?

— Я! — с гордостью и улыбкой отвечает Галина. — Мы ходим на концерты, я стараюсь следить и за современной музыкой. Что-то мне нравится, что-то — нет.



Галина (54 года) и Юлия Московские из Москвы. Галина давно хотела послушать Земфиру вживую, но не складывалось. Ее дочь Юлия отмечает, что настраивать себя на позитив при такой погоде сложно. «Но для меня это особенный подарок на день рождения мамы, поэтому бодримся как можем», — говорит девушка.

Из современных и «совсем молодых» Галина знает немногих. Бумбокс, например, ей знаком. Из популярных нынче рэперов женщина знает только Басту. А вот на вопрос, как все-таки рискнули поехать в Минск на фестиваль при такой погоде, отвечают: «Не было выбора».

— У нас подготовленная машина, там есть вещи на все случаи жизни, в том числе дождевики. На самом деле мы привезли с собой майки и шорты, а у вас тут, извините, девять градусов.



Гости фестиваля искали хоть какое-нибудь укрытие от дождя.

Дочь Юлия более частый посетитель фестивалей. В России она была, к примеру, на фестивале Bosco, «Пикник Афиши».

— Я всегда бывала на фестивалях при хорошей погоде, поэтому объективно сравнить не могу. Но, наверное, инфраструктуры здесь все-таки не хватает. В Москве уже другой уровень, он выше. А так, кроме погоды, все хорошо.

«Белорусы такие люди: когда какая-то [ерунда], все начинают веселиться и искать позитив»

Самый оптимистичный из всех наших героев — это, пожалуй, дизайнер Максим из Минска. Он пришел на фест «ради движухи» с подругой-фотографом Марией. У парня уже вывернулся наизнанку и вот-вот улетит зонт, но он не думает его выбрасывать, а, наоборот, держит его и согревается чаем с бутербродами. Из кармана у него торчит сверток мусорных пакетов, пакеты уже надеты на ноги.

— Я готовил зонт к выбросу, но тут как раз пригодился. Купили билеты буквально позавчера. Их продавали по 31 рублю, а нам удалось купить у знакомой по 21 рублю.



На Марии (слева) виднеется серый капюшон. На самом деле это не капюшон, а майка за 6 рублей, которую девушка купила перед самым фестивалем, потому что шапки у нее не было, а так голове теплее

Дождевиков на ребятах нет. Но когда они были в магазине с хозтоварами, видели, как многие метрами покупали клеенку и сами выкраивали из нее дождевики.

— Россияне и украинцы, которых мы встретили в магазине, активно покупали клеенку и выкраивали ножницами плащи. Я им говорю: «Ребята, это что, школа дизайна?».





В целом, говорят ребята, настроение, несмотря на погоду, зависит от человека. Если ты грустный человек, то всем будешь недоволен, считают они.

— Белорусы такие люди. Когда какая-то ***ня, все начинают веселиться, кооперироваться, искать позитив в каждом моменте. Ну нам же не привыкать! У нас мало радости, поэтому такой фестиваль, пусть и в дождь, — это счастье, — объясняют свой оптимизм ребята.

«Это чудо, что мы привезли из Питера теплые вещи»

Примерно в таком плаще, о котором говорил Максим, встречаем 29-летнего айтишника Алексея из Санкт-Петербурга. Сколько на нем метров клеенки, парень не знает. Отшучивается, что ее покупал друг. Но на общие деньги.





— Мы здесь с трех-четырех часов. Конечно, это выход из зоны комфорта. Но почему нет? Это же экспириенс. Мы уезжали из Петра, когда там было тепло. Это чудо, что мы взяли теплые вещи.

Алексей рассказывает, что его компания приехала не на один фестиваль, а сразу на несколько: 21vek, Би-2 Fest и Stereo Weekend . В перерывах между ними компания будет кататься по Беларуси, посмотрит Брестскую крепость, Мирский замок, Беловежскую Пущу.

— Это те места, где мы раньше никогда не были, — поясняет выбор маршрута Алексей и переключает тему разговора. — Вообще, сейчас я ищу чай, но его нигде нет.

Земфира: «Музыка сильнее погоды, я люблю дождь»

Вторая большая «партия» гостей ожидалась к выступлению Земфиры. Так оно и вышло. К восьми часам те, кто замерз и промок, уже успели уехать домой. Те, кто хотел послушать Земфиру, приехали аккурат к ее выходу на сцену.

Артистка вышла на сцену в хорошем настроении ближе к 9 вечера. От радости от победы российской сборной над испанской Земфира укуталась в российский флаг.

— Все мы сегодня живем футболом. Мне пришлось выехать на концерт и, признаюсь, я не видела [матч], здесь плохой интернет, но мне рассказали по телефону. Ура!



Артистку без усилий было трудно усмотреть за зонтиками. Некоторые гости становились на стулья, некоторые — на столы.

Она также сказала, что скучала, в конце выступления поблагодарила Минск за открытость.

— Музыка сильнее всех преград [погодных], хотя я люблю дождь <…>. Спасибо, прекрасные люди, за вашу открытость.

Несколько сотен гостей ушло сразу после выступления Земфиры, хотя немало людей осталось послушать и LP.

Вместо постскриптум. Предложения к организаторам фестиваля из соцсетей

Большинство комментариев относительно фестиваля в соцсетях касались подготовленности такого крупного мероприятия к дождю. Вот некоторые из предложений, которые озвучивали минчане.

1. Можно было организовать палатку с бесплатным (или за символическую стоимость) чаем и кофе, который бы не закончился;

2. Можно было подготовить места в нужном количестве, где можно укрыться от непогоды и согреться (для всех, а не только в vip-зоне), особенно учитывая, что многие были с детьми, а выйти и войти по одному и тому же билету было нельзя;

3. Можно было раздавать брендированные дождевики и зонты (или продавать, но тогда разного качества, т.е. подороже и подешевле). То же самое относится к резиновым сапогам, которые бы многие с радостью купили;

4. Можно было, учитывая погодные условия, впускать и выпускать людей за территорию фестиваля, чтобы у них была возможность отогреться в машине;

5. Можно было опубликовать тайминг выступления не за три часа до мероприятия, а заранее, чтобы гости могли планировать свое время и соизмерять с возможностью находиться несколько часов под дождем.

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