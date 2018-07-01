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"Если вы совсем без стыда, вообразите себя Акинфеевым". Реакция СМИ на победу России над Испанией

02.07.2018 16:31 — Разное | Tut.by  
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Россия сенсационно выбила из розыгрыша домашнего Кубка мира по футболу одного из главных фаворитов соревнований — сборную Испании. Мировые СМИ увидели в этом разное: проклятье для испанцев, хорошие новости для англичан и подвиг вратаря Игоря Акинфеева.

Ведущие российские газеты превратили победу своей сборной в героический эпос, хотя еще не забыли о временах, когда они «хоронили и отпевали» команду. Тем временем Василий Уткин взялся порассуждать о разнице между российским и исландским «автобусом». SPORT.TUT.BY приводит самые любопытные точки зрения на произошедшее 1 июля на стадионе «Лужники»

Мировая пресса: испанцы в печали, Англия ехидничает

«Какое фиаско! Что за разочарование! Проклятые пенальти», — таково резюме матча Россия — Испания от итальянской Gazzetta dello Sport. Испанская Marca вместо анализа поединка вспоминает про «проклятие хозяев». С 1934 года «Ла Роха» девять раз соперничала на чемпионатах мира и Европы с командами стран-хозяек соревнований, что оборачивалось трагедией для испанских болельщиков.


Фото: Reuters

Итальянцы же вместо причитаний советуют испанцам обратить внимание на причины провала в России. Среди них «неуместное освобождение», а если попросту, то увольнение главного тренера испанской сборной Хулиана Лопетеги за день до старта мундиаля, неубедительная игра в воротах Давида де Хеа, на счету которого всего одно спасение в четырех матчах, а также явные проблемы при организации защиты и нехватка креатива в центре поля. Тут за скобки Gazzetta dello Sport вынесла лишь Иско.

Журналисты издания The Sun не верят счастью Англии. В той части сетки, где находится Харри Кейн и компания, могли оказаться немцы, но их нет, а теперь еще из турнира вылетела Испания.

— Андреас Иньеста почти плакал, Жерар Пике и Серхио Рамос в очередной раз потерпели неудачу. А гениальный план, который позволял Испании доминировать в первом десятилетии XXI века, выглядел устаревшим, — написал Сэм Уоллес из газеты The Telegraph.

Много комплиментов адресовано вратарю сборной России Игорю Акинфееву, отразившему в серии пенальти два удара. Немецкие журналисты из Bild вспомнили, что в 2009 году Акинфеев мог оказаться в мюнхенской «Баварии», став наследником знаменитого Оливера Кана.


Фото: Reuters

Российская пресса: «Хоть на какое-то время мы перестанем плеваться от футбола»

Журналисты федеральных изданий эмоционально отреагировали на победу российской команды над Испанией.

— Три недели назад люди, верившие в то, что российская сборная может хотя бы выйти из группы, рисковали быть признанными сумасшедшими, — написал Илья Зубко из «Российской газеты». — На худой конец — неизлечимыми оптимистами. Поэтому в реальность того, что происходило в воскресенье вечером в переполненных «Лужниках», верилось с трудом. Великие испанцы — чемпионы мира и трехкратные чемпионы Европы, играющие в лучших и самых богатых клубах планеты, — понурив головы, бредут в раздевалку. А в центре поля под «Калинку» танцует футбольная сборная России в полном составе.

— Несколько лет мы хоронили и отпевали сборную России, — повторяет мысль коллеги автор «Советского спорта» Евгений Зырянкин. — А она, вопреки всему, продолжала бороться за жизнь. И на чемпионате мира сенсационно предстала бодрой, свежей и практически здоровой. […] Воскресенье, 1 июля, стало днем настоящего воскресения российской сборной. Вновь, как и все эти годы, ей пришлось биться за выживание, — но не с самой собой и не с дурной молвой, а с грозным и неодолимым прежде противником, не дающим ни вздохнуть, ни голову поднять. В сражении длиной полтора часа, растянувшихся на два. Из последних сил — даже когда этих сил уже не осталось. Зубами вгрызаясь в малейшие проблески шансов. Она выжила. Она — живая! Ее ждет четвертьфинал. Нас всех — и тех, кто тихо верил, и тех, кто громко сомневался, — ждет четвертьфинал!

— Сборная продолжает решать задачи-минимум: хоть на какое-то время мы перестанем плеваться от футбола, — заключил в своем материале главный редактор «Спорта День за Днем» Иван Жидков.


Фото: Reuters

Обозреватель «Чемпионат.com» Павел Пучков на протяжении всего матча Россия —  Испания сопротивлялся желанию искренне поддерживать своих футболистов.

— Что-то внутри мешает просто болеть за команду, — отметил он в своем тексте. — Те самые бесконечные воспоминания, когда все шло по звезде. Марибор, Греция-2012, Уэльс-2016. Ситуации, когда слепая вера оборачивалась жутким разочарованием, после которого какое-то время вообще не хотелось включать игры сборной. Это поганое (а какое?) чувство сидело внутри и сегодня. Вот сейчас Кутепов ошибется. Вот сейчас Игнашевич не успеет. Вот сейчас Игорь… сами знаете. Простите, мужики. Очень хотелось верить, но что-то постоянно мешало. Со времен Евро-2008 не было ничего подобного. Для всех команд матч длился до свистка, а у нас постоянно все было понятно сильно заранее.

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов в своей статье апеллирует фактами, после чего притягивает за уши вывод, сильно опережая события:

— Перед нами — абсолютно лучшая сборная России в истории! В это по-прежнему невозможно поверить, но мы УЖЕ в четвертьфинале чемпионата мира. И такое ощущение, что останавливаться на этом не собираемся. Испания, Германия, Аргентина с Месси и Португалия с Роналду едут домой — а мы идем дальше. И нам уже никто не страшен. Кто там дальше — Хорватия? Англия или Колумбия? Франция или Бразилия? Да не все ли равно. Мы верим, что способны на ВСЕ. Мы всех победим. Сегодня так говорить и думать — можно! Мы уже — чемпионы мира по футболу.


Фото: Reuters

Василий Уткин, давно ставший отдельным медиа, на своем YouTube-канале подверг критике суждение о гениальности главного тренера российской сборной Станислава Черчесова и объяснил, в чем для него разница между победами России и Исландии через тактику припаркованного на своей трети поля «автобуса».

— Является ли «автобус» сам по себе тактической премудростью? Да в общем-то нет, — уверен Василий. — Все понимают, как это можно сделать. Вопрос не в том, чтобы это придумать, а в том, чтобы это запрограммировать. Вынести и вытерпеть. И не допустить ошибки. […] «Автобус» — это не вопрос тактики, а вопрос мужества и терпения. [В матче] против испанцев это имело особое значение. Потому что сборная Испании — это команда, которая никогда не форсирует игру. Испанцы уверены в своей манере и уверены в себе. Они ведь тоже ждут шанса. Но не просто ждут, а провоцируют коротким перепасом, созданием численного большинства на отдельных участках поля. Рано или поздно шанс предоставляется. И если его нет, они даже тогда не теряют головы. Ведь испанцы на пути к своим титулам не раз играли и в дополнительное время, и в сериях пенальти. Так было в 2008 году с Италией, так было в 2010-м. Тогда они вообще в дополнительное время стали чемпионами мира. А могли и пропустить, между прочим. Они точно так же играли с Португалией в 2012 году. Поэтому они не смущались, не стеснялись. Спокойно играли в свою тягучую, примерно как русская печь с борщом обращающаяся с соперником, игру. Да, вот он томится, томится! Продукты смешиваются. Да, действительно, я еще не ужинал, а вы, возможно, еще не завтракали. Все это вместе — питательная цитата!

Представляете, что при этом происходит с соперником? Он размягчается, теряется порядок и так далее. Но этого не случилось. Почему же? Вы знаете, футбол не дает ответов на эти вопросы. На эти вопросы дает ответы только человеческая природа. […] Вы мне сейчас, понятное дело, напомните про Исландию. Но я ведь вам сейчас говорю ровно то же самое, что говорил тогда.

Бессмысленно восхищаться тренерской мыслью и степенью организации. Это вообще не совсем футбол! Это человеческий поступок. Это поступок команды в том смысле, который применим не только к футболу и вообще к спорту, а к команде людей, которые вместе делают одно дело в очень сложных экстремальных условиях, под давлением. Вот, собственно, и все! Восхищаться этим имеет смысл только тогда, когда речь о твоей команде. Когда ты за нее почему-то болеешь. Когда это команда твоей страны, и ты переносишь это вместе с ней. Тогда это достойно не просто восхищения! Это достойно того, чтобы остаться зарубкой на сердце. Может, даже микроинфарктом — вместе с Ильей Кутеповым и его сведенной ногой, вместе с Федором Кудрешовым и его и его передачами вперед «в молоко» и самоотверженными подкатами сзади. Ну, а если вы совсем без стыда и совести, вообразите себя Акинфеевым. Но вообще сегодня этого не достоин никто, даже Николай Чудотворец.

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Мировые СМИ увидели в этом разное: проклятье для испанцев, хорошие новости для англичан и подвиг вратаря Игоря Акинфеева. Ведущие российские газеты превратили...
 
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