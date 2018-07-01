Александр Лукашенко примет военный парад войск  Минского гарнизона 3 июля

Беларусь готовится масштабно отметить свой главный праздник – День Независимости. Торжества набирают обороты уже с пятницы, ну а их кульминация – 3 июля. В праздничных событиях традиционно примет участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В настоящее время Глава государства – на торжественном собрании во Дворце Республики, куда приглашены руководители госорганов и организаций, ветераны войны и труда, представители общественности, дипкорпуса. Там же состоится концерт мастеров искусств. А 3 июля, в качестве Главнокомандующего Вооруженными Силами Беларуси Александр Лукашенко примет военный парад войск Минского гарнизона и выступит с речью. Это – центральное событие Дня Независимости, его будут транслировать в прямом эфире по телевидению и радио.