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Бразилия играет против Мексики в 1/8 финала ЧМ по футболу. Онлайн

02.07.2018 16:46 — Разное | Tut.by  
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Плей-офф чемпионата мира по футболу продолжится матчем сборных Бразилии и Мексики.

Обе команды неплохо выглядели на групповой стадии. Бразильцы после ничьей со Швейцарией (1:1) разобрались с Коста-Рикой (2:0) и Сербией (2:0). Впрочем, не обошлось и без проблем: из-за травм Тите лишился двух крайних защитников — Марсело и Данило.


Фото: Reuters

Что касается Мексики, то они здорово стартовали на мундиале, одолев Германию (1:0) и Южную Корею (2:1), но немного подпортили впечатление, уступив шведам (0:3).

Бразилия: Алиссон — Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Филипе Луис — Паулиньо, Каземиро, Коутиньо — Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.

Мексика: Очоа — Эдсон Альварес, Уго Айяла, Сальседо, Гальярдо — Эктор Эррера, Рафаэль Маркес, Гвардадо — Вела, Хавьер Эрнандес, Лосано.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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Плей-офф чемпионата мира по футболу продолжится матчем сборных Бразилии и Мексики.
 
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