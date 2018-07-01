|
«Освобождённая Беларусь»: Операция «Багратион» завершилась 74 года назад
3 июля – особая дата в нашей истории. 74 года назад завершалась операция «Багратион». Что происходило накануне тех событий? – до освобождения Минска остается меньше суток.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 июля – особая дата в нашей истории. 74 года назад завершалась операция «Багратион». Что происходило накануне тех событий? – до освобождения Минска остается меньше...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)