ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В «Тростенце» создадут инфоцентр по работе с туристами

02.07.2018 16:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Захоронение в урочище «Благовщина»: приехали высокие гости из Европы, президент Александр Лукашенко посетил это место. Может ли оно вызвать интерес в плане организации экскурсий, рассказала в программе «Большой город» начальник управления культуры Мингорисполкома.

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Такая работа проводится. Ведет, организует эту работу Музей истории ВОВ. Там есть научные сотрудники, которые глубоко знают эту тему. И государственное учреждение – Белорусский центр духовного возрождения.

В планах – создание информационного центра «Тростенец»,

который будет эту работу координировать. И, безусловно, сегодня там есть много туристов, приезжают.

3 июля в Минске. Афиша праздничных мероприятий

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Захоронение в урочище «Благовщина»: приехали высокие гости из Европы, президент Александр Лукашенко посетил это место. Может ли оно вызвать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бразилия играет против Мексики в 1/8 финала ЧМ по футболу. Онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика