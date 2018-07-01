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В «Тростенце» создадут инфоцентр по работе с туристами
Новости Беларуси. Захоронение в урочище «Благовщина»: приехали высокие гости из Европы, президент Александр Лукашенко посетил это место. Может ли оно вызвать интерес в плане организации экскурсий, рассказала в программе
Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
который будет эту работу координировать. И, безусловно, сегодня там есть много туристов, приезжают.
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Новости Беларуси. Захоронение в урочище «Благовщина»: приехали высокие гости из Европы, президент Александр Лукашенко посетил это место. Может ли оно вызвать...
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